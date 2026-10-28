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Αυστηρότερο έλεγχο στις εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, θέτοντας στο επίκεντρο την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της προέλευσης των κεφαλαίων τους.

Με πρόταση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, αναθεωρείται το υφιστάμενο πλαίσιο εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της λογοδοσίας. Όπως επισήμανε ο κ. Δαμιανού, η απόφαση στοχεύει στην προσέλκυση επιχειρήσεων που «έχουν ουσιαστική παρουσία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Κύπρο». Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, το Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων μετονομάζεται σε «Μητρώο Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων».

Έλεγχοι μετά την επταετία

Στην πράξη, οι αλλαγές επικεντρώνονται στον έλεγχο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους. Ειδικότερα, οι έλεγχοι για την τήρηση της αναλογίας απασχόλησης 70%–30% (Κύπριοι – ξένοι) θα διενεργούνται επτά χρόνια μετά την εγγραφή των εταιρειών, ενώ για όσες δεν ανταποκρίνονται στις καθορισμένες υποχρεώσεις τους προβλέπεται μηχανισμός διαγραφής από το Μητρώο.

Είναι ενδεικτικό ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου να υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση απασχόλησης, με στόχο να παρακολουθείται κατά τρόπο συστηματικό η συμμόρφωσή τους.

Το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει, επίσης, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες διατηρείται η εγγραφή μιας εταιρείας, όταν οι τελικοί δικαιούχοι της αποκτήσουν κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα.

Νέα στρατηγική τον Δεκέμβριο

Η αναθεώρηση του πλαισίου εγγραφής αποτελεί μέρος της ευρύτερης Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο στηρίζει επιχειρήσεις με «ουσιαστική παρουσία, αναπτυξιακή προοπτική και πραγματική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία», με σαφείς διαδικασίες και αποτελεσματική εποπτεία.

Άρχισε, στο μεταξύ, η διαβούλευση με την επιχειρηματική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ενώ το δεύτερο ακολουθεί στις 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής.