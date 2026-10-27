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Tην αναθεώρηση του πλαισίου εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, στην πλατφόρμα Χ, η απόφαση «ενισχύει τον έλεγχο συμμόρφωσης και τη λογοδοσία, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων που έχουν ουσιαστική παρουσία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Κύπρο».

Όπως σημειώνει ο κ. Δαμιανός, στο επίκεντρο του αναθεωρημένου πλαισίου βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κεφαλαίου τους.

Συγκεκριμένα, το Μητρώο μετονομάζεται σε «Μητρώο Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων», ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης και στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων μη τήρησης των υποχρεώσεων.

Προσθέτει ότι οι έλεγχοι για την αναλογία απασχόλησης 70%–30% θα διενεργούνται επτά έτη μετά την εγγραφή, ενώ θεσπίζεται σαφής μηχανισμός διαγραφής για εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις καθορισμένες υποχρεώσεις τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθίσταται επίσης υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας έκθεσης απασχόλησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, το νέο πλαίσιο στηρίζει επιχειρήσεις με ουσιαστική παρουσία, αναπτυξιακή προοπτική και πραγματική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία, με σαφείς διαδικασίες, εποπτεία και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής όταν οι τελικοί δικαιούχοι αποκτούν κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα.

Η απόφαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναθεώρησης της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο εργαστήριο διαβούλευσης με την επιχειρηματική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ η διαβούλευση συνεχίζεται στις 29 Οκτωβρίου με δεύτερο εργαστήριο, καταλήγει ο κ. Δαμιανός.