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Σημαντική άνοδο σημειώνουν την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο της επίθεσης που ανακοίνωσαν οι Χούθι εναντίον μεγάλου διυλιστηρίου στη Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια τροφοδοσία αργού, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές.

Ειδικότερα, το Brent καταγράφει κέρδη 2,40 δολαρίων, ή 2,12%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 116,90 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύεται κατά 2,28 δολάρια, ή 2,28%, φτάνοντας τα 101,91 δολάρια το βαρέλι.

Την ανησυχία των επενδυτών ενέτεινε η ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ότι πραγματοποίησαν την Τρίτη πυραυλική επίθεση εναντίον του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις με δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ οι αρχές του βασιλείου δεν είχαν προχωρήσει σε άμεση επιβεβαίωση του πλήγματος.

Οι αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι στις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου εξακολουθεί να ενσωματώνεται σημαντικό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου, καθώς οι αγορές θεωρούν υπαρκτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική πορεία των τιμών αποτελούν, σύμφωνα με τους ίδιους, οι επόμενες αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν. Σε περίπτωση που δεν σημειωθούν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης μετά τις εκλογές, εκτιμούν ότι το πρόσθετο κόστος που αποδίδεται στον γεωπολιτικό κίνδυνο ενδέχεται να περιοριστεί, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια ώρα, πρόσθετη ώθηση στην αγορά προσφέρουν τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API), τα εμπορικά αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν κατά 2,03 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου.

Η μείωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν οριακή αύξηση κατά περίπου 15.000 βαρέλια. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), αργότερα την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται επίσης η προγραμματισμένη για την Κυριακή συνεδρίαση του OPEC+, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν τα επίπεδα παραγωγής για τον Δεκέμβριο. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις συγκλίνουν στη διατήρηση των υφιστάμενων στόχων, καθώς η παραγωγή των περισσότερων από τις επτά βασικές χώρες της ομάδας υπολείπεται ήδη των συμφωνημένων ποσοτήτων.

Παράλληλα, πιθανή μείωση των ρωσικών εξαγωγών αργού από τα λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας τον επόμενο μήνα αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα που παρακολουθούν οι αγορές. Η εξέλιξη συνδέεται με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής ντίζελ στα διυλιστήρια της Ρωσίας, έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον εντός Οκτωβρίου.