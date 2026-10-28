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Με τη συμμετοχή 14 διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίες συνεργάζονται με κοινό στόχο την ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών, το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο (GMI) παρουσίασε επίσημα το Κέντρο Μαστού του, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο των δράσεων για τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Με κεντρικό μήνυμα «Breast Care… Redefined», το GMI παρουσίασε τη φιλοσοφία του Κέντρου, η οποία βασίζεται στην αντίληψη ότι η φροντίδα ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού δεν μπορεί να περιορίζεται σε μία μόνο ιατρική ειδικότητα ή σε μία θεραπευτική παρέμβαση.

Αντίθετα, όπως επισημάνθηκε κατά την εκδήλωση, απαιτείται στενή συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, συνδυασμός κλινικής εμπειρίας και σύγχρονων θεραπευτικών δυνατοτήτων, καθώς και συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ασθενούς.

Η προσέγγιση του Κέντρου αποτυπώνεται στο μήνυμα «14 ειδικότητες. Μία ομάδα. Ένας άνθρωπος στο επίκεντρο», με το οποίο το Ινστιτούτο αναδεικνύει την επιδίωξη για συντονισμένη φροντίδα, από τη διερεύνηση και τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την υποστήριξη του ασθενούς.

Οι 14 ειδικότητες του Κέντρου Μαστού

Στη διεπιστημονική προσέγγιση συμμετέχουν η Διαγνωστική και Επεμβατική Ακτινολογία, η Παθολογική Ανατομική, η Χειρουργική Μαστού, η Πλαστική Χειρουργική, η Φυσικοθεραπεία Λεμφοιδήματος, η Παθολογική Ογκολογία και η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία.

Στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης η Πυρηνική Ιατρική, η Ενδοκρινολογία, η Ιατρική Γενετική, η Εξειδικευμένη Νοσηλευτική Μαστού (Breast Nurse), η Κλινική Διαιτολογία και Διατροφολογία, η Συνδυαστική Ιατρική (Integrative Medicine), καθώς και η Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ασθενών, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας GMI.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αναδεικνύει το εύρος της φροντίδας που επιδιώκει να προσφέρει το Κέντρο. Πέρα από τις ιατρικές πράξεις που αφορούν τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου, η φιλοσοφία του περιλαμβάνει την αποκατάσταση, τη διατροφική φροντίδα, την εξειδικευμένη νοσηλευτική παρακολούθηση και την ψυχοκοινωνική στήριξη.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη συνένωση της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής εμπειρίας των διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε η φροντίδα να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, παράλληλα, στη σημασία της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, συμβάλλουν στη συνεχή εξέλιξη της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.

Ν. Ζαμπόγλου: «Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος»

Στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Κέντρου Μαστού αναφέρθηκε ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου, καθηγητής Νικόλαος Ζαμπόγλου, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των επιστημονικών ομάδων.

«Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, με τις δικές του ανάγκες, ανησυχίες και προσδοκίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Ζαμπόγλου υπογράμμισε ότι «η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού δεν είναι υπόθεση μίας μόνο ειδικότητας», εξηγώντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, οι οποίες ενώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την καλύτερη δυνατή φροντίδα κάθε ασθενούς.

Όπως ανέφερε, με τη λειτουργία του Κέντρου Μαστού, 14 ειδικότητες συνεργάζονται ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να έχουν ως γνώμονα όχι μόνο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου, αλλά και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ινστιτούτου, καθώς η φροντίδα δεν εξαντλείται στη θεραπευτική αντιμετώπιση, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του ασθενούς.

«Για εμάς, η πρόοδος της ιατρικής αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε καλύτερη φροντίδα για τον ασθενή. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και αυτό σημαίνει για εμάς το “Breast Care… Redefined”», κατέληξε ο καθηγητής Ζαμπόγλου.

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος και η ποιότητα ζωής

Η επίσημη παρουσίαση του Κέντρου Μαστού πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού βρίσκονται στο προσκήνιο, λόγω των δράσεων του Οκτωβρίου.

Μέσα από την παρουσίαση των 14 συνεργαζόμενων ειδικοτήτων, το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο τόνισε τη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών των ασθενών, συνδέοντας την επιστημονική και θεραπευτική φροντίδα με την αποκατάσταση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Κεντρική επιδίωξη, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, είναι η διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων και η ποιότητα ζωής του να αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο της παρεχόμενης φροντίδας.