Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Ελλάδας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολούθησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του επισμηναγού Χρήστου Χαρίτου μέσα από το F-16 Fighting Falcon που πραγματοποίησε επιδείξεις με ελιγμούς αυξημένης δυσκολίας. «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο.

Στη σημερινή παρέλαση υπήρξε και μια καινοτομία. Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβάλλονταν εικόνες από δύο drones. Το ένα μετέδιδε εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

Στο μεταξύ, την πρώτη εμφάνισή τους έκαναν τα νέα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ενδιαφέρον στράφηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλά και εγχώριας παραγωγής συστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, ο «Πυρπολητής» κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς επίσης και συστήματα κατασκευασμένα από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», με την οποία ενισχύεται η αποτρεπτική ισχύς της χώρας και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες του αμυντικού οικοσυστήματος.

Επίσης, έχει επισημάνει ότι με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τις νέες πλατφόρμες, τα αυτόνομα συστήματα, την Κυβερνοάμυνα, την ενίσχυση της Εφεδρείας και την ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, δημιουργούνται οι πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους.

Μεταξύ άλλων, στη στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκαν νέα οπλικά συστήματα και τα συστήματα καινοτομίας, όπως το Όχημα Διοίκησης και Ελέγχου DRONE DOME, το σύγχρονο αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς «SPYDER», αλλά και το οπλικό σύστημα «BARAK MX». Το τελευταίο είναι ένα αντιαεροπορικό αυτοκινούμενο οπλικό σύστημα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία κατευθυνόμενων βλημάτων, κατάλληλων για μικρές έως και μεγάλες αποστάσεις (35 – 70 – 150χλμ), για κάθε είδους ιπτάμενη απειλή, όπως Air Breathing Targets (ΑΒΤ), Theatre Ballistic Missiles (TBMs), Ε/Π, ΕΕ/Π, UAV’s, Drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά και πυραύλους πλεύσης. Τα κατευθυνόμενα βλήματα των εν λόγω οπλικών συστημάτων είναι ενεργής καθοδήγησης και έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα απειλών. Διαθέτουν αυτόνομο ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ, το οποίο ενεργοποιείται κατά την τελική φάση της πτήσης, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό από τον ιπτάμενο στόχο.

Παρουσιάστηκε επίσης το σύστημα «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV). Έχει σχεδιαστεί για αποστολές απαγόρευσης πρόσβασης περιοχής και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων, με δυνατότητα εκκίνησης από χερσαία ή και ναυτική πλατφόρμα και σχεδίαση χαμηλού προφίλ που περιορίζει την ανιχνευσιμότητά του. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» διαθέτει ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, σύστημα αδρανειακής και αυτόνομης πλοήγησης, μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης. Κινείται με μέγιστη ταχύτητα 75km/h, ενώ δύναται να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών.

Μεταξύ των συστημάτων που παρουσιάστηκαν συγκαταλέγονται επίσης τα εξής: Μ1117 Μέσο Ηλεκτρονικού Πολέμου, HMMWV M998 (Humvee) με 2 Χειριστές DRONES, ΤΟΜΑ STRYKER Μ1126, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ «PULS», ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (UGV) «ΑΝΤEOS», ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (UGV) «AGEMA», Μini cruise one way attack «ΑΡΠΥΙΑ», V-BAT, Μη επανδρωμένο αεροσκάφος PATROLLER, Σκάφος Ειδικών Επιχειρήσεων VICTA, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, Αυτοκινούμενος Σταθμός Επικοινωνιών Βάσης «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», Τακτικός Σταθμός Δ-Ε Φυσικών Καταστροφών, Κινητός Σταθμός Α’ Βοηθειών, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», USV «CORSAIR», Y/B «PLUTINO», Y/B «PLUTO GIGAS», Ζεύγος Τορπιλών «Seahake-mode 4», Σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», Σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», Σύστημα ΜΕΑ «ΑΡΧΥΤΑΣ», ΣμηΕΑ Α-900, ΣμηΕΑ S100, Υ/Β ελκυστήρες DIVEJET SCOOTER ROTINOR, Σύστημα Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»