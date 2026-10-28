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Τα αποκαλυπτήρια του «μετασχηματισμού» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να σηματοδοτήσει η σημερινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε διαφοροποίηση από το καθιερωμένο πρωτόκολλο και τελετουργικό της παρέλασης, η φετινή εκδήλωση θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στις 11 το πρωί με την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για επιμέρους στοιχεία του νέου θόλου πέντε επιπέδων, τα οποία θα δώσουν μια πρώτη εικόνα των αλλαγών, στέλνοντας παράλληλα ισχυρό μήνυμα για τον μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «στην παρέλαση που θα λάβει χώρα, θα αναδειχθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα. Το ελληνικό κοινό θα δει τη μετάβαση στη νέα εποχή, της οποίας τα πρώτα δείγματα παρουσιάσαμε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Και η πορεία συνεχίζεται και φέτος», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ταυτόχρονα, διαθέτοντας για πρώτη φορά φέτος ανανεωμένο πολεμικό στόλο, υπερσύγχρονα όπλα και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, στρατηγικός στόχος τώρα είναι για το Πεντάγωνο η προσέλκυση νέου έμψυχου δυναμικού, αλλά και η εμπέδωση της θέσης της χώρας ως παρόχου ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η φετινή παρέλαση θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε απόσταση λίγων μέτρων από τη φρεγάτα FDI «Κίμων» που έχει καταπλεύσει για τους εορτασμούς ήδη από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών της Βόρειας Ελλάδας.

Στην αφετηρία η «Ασπίδα»

Στην ίδια κατεύθυνση, την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θα εκκινήσουν συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Drone Dome, Μονάδα Εκτόξευσης SPYDER και όχημα αναχορηγίας με πυραύλους.

Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, που εικάζεται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες, θα υπάρχει επίσης όχημα STRYKER M1126, το οποίο θα εκχωρηθεί στην ελληνική πλευρά στις ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε στον πρόσφατο 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, όπως και πληθώρα μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων, που επισφραγίζουν την μετάβαση στην νέα, υβριδική εποχή. Συγκεκριμένα, από πλευράς του Πολεμικού Ναυτικού, παρόντα θα είναι, κατά πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα και Αυτονόμα, όπως τα “PLUTINO”, “PLUTO GIGAS”, “CORSAIR” και φυσικά ο ελληνικής παραγωγής “Πυρπολητής”, όπως και τα συστήματα “Αρχύτας”, “Κένταυρος” και “Υπερίων”. Στην ίδια κατεύθυνση, στο πρόγραμμα της παρέλασης περιλαμβάνονται ακόμη τα συστήματα patroller, V-BAT, όπως και κινητή ομάδα παραγωγης Drone του Στρατού Ξηράς, ενώ από αέρος στιγμές υπερηφάνειας και συγκίνησης θα προσφέρουν οι σχηματισμοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για τη φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη έγινε εξάλλου ήδη αντιληπτό στην πόλη, αφού άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα με την συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων διέσχισαν την πόλη τις προηγούμενες μέρες, καταφθάνοντας για τις ανάγκες της εθνικής γιορτής από διαφορετικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Άρματα μάχης Leopard, αυτοκινούμενα πυροβόλα M109, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τροχοφόρα M1117 Guardian, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα Spike NLOS και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder ήταν είναι μερικά από όσα θα παρατηρήσουν οι Θεσσαλονικείς, αποτελώντας, ωστόσο, την τελική φάση της “Ατζέντας 2030”.

protothema.gr