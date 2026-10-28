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Αιχμές για μικροκομματικά συμφέροντα και αποφάσεις που λαμβάνονται σε μικροπολιτική και μικροκομματική βάση αφήνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε ανάρτηση της στο X.

Όπως αναφέρει, αν δεν αναγκαζόταν να μετακινηθεί από την ΚΣ του ΟΑΣΕ με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, σήμερα θα μπορούσε να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου της.

Εξηγεί παράλληλα ότι ο νυν πρόεδρος αποχώρησε λόγω διορισμού του στην ισπανική Κυβέρνηση και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο, που θα ήταν η ίδια.

«[…] Μια Κύπρια βουλευτής η οποία από τη θέση εκείνη θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα περισσότερα στη μικρή της πατρίδα. Αλλά αυτό στο εσωτερικό είναι ψιλά γράμματα», σχολίασε.

Η ανάρτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου