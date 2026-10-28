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Σε 30 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο καθένας από τους τρεις αδελφούς Αλεξάντερ, δύο εκ των οποίων είναι μεγιστάνες του real estate, καθώς επί δεκαετίες χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες σε δεκάδες γυναίκες και τις βίαζαν, στις ΗΠΑ.

Ο 40χρονος Ταλ Αλεξάντερ και οι 39χρονοι δίδυμοι αδελφοί του, Ορεν και Αλον, κρίθηκαν ένοχοι τον Μάρτιο. Εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο που διέθεταν και την κοινωνική τους θέση παρέσυραν γυναίκες σε πάρτι και πολυτελείς κατοικίες, όπου τις κακοποιούσαν σεξουαλικά. «Η συμπεριφορά σας ήταν τερατώδης», δήλωσε η δικαστής Βάλερι Καπρόνι, ανακοινώνοντας την απόφαση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. «Τα εγκλήματά σας προκάλεσαν χάος στις ζωές τους».

Την Τρίτη, 12 θύματα κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας το ψυχολογικό τραύμα που υπέστησαν και ζητώντας να μετατοπιστεί το βάρος της ντροπής που ένιωθαν οι ίδιες στους δράστες. Πολλές ζήτησαν να επιβληθεί στους τρεις αδελφούς η μέγιστη ποινή, δηλαδή ισόβια κάθειρξη. Η Μάγια Μίλερ δήλωσε ότι μετά τον βιασμό της από τον Ταλ το 2014 έχασε κάθε αίσθηση ασφάλειας. Μια άλλη γυναίκα, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ίσα Μπρουκς, ανέφερε ότι μετά τον βιασμό της από τον Ταλ και τον Αλον, όταν ήταν 16 ετών, έχασε την ικανότητα να εμπιστεύεται τον εαυτό της. «Δεν είχα ιδέα για τον κίνδυνο που διέτρεχα, μέχρι που ήταν πλέον πολύ αργά», είπε. Άλλη καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι ο Ταλ την απείλησε όταν σχεδίαζε να καταγγείλει τον βιασμό, λέγοντας πως γνώριζε πού εργαζόταν η αδελφή της.

Η εισαγγελέας Ελίζαμπεθ Εσπινοζά ζήτησε τη μέγιστη ποινή, υποστηρίζοντας ότι οι αδελφοί χρησιμοποιούσαν επί χρόνια την υπόσχεση μιας πολυτελούς ζωής για να παγιδεύουν γυναίκες, χωρίς να τους αγγίζει ο πόνος που τους προκαλούσαν.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των γυναικών, οι τρεις αδελφοί παρέμειναν σχεδόν ανέκφραστοι. Κοιτούσαν μπροστά ή συνομιλούσαν με τους δικηγόρους τους, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν συμβουλεύσει τους πελάτες τους να μην κοιτάζουν τα θύματα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν ποινές κάθειρξης 15 ετών, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες τους έχουν γίνει αφοσιωμένοι πατέρες, και οι οικογένειες θα υπέφεραν σε περίπτωση απουσίας τους.

Και οι τρεις πάντως επέμειναν στην αθωότητά τους. «Είχαμε τη νοοτροπία “δουλεύουμε σκληρά, διασκεδάζουμε έντονα”», δήλωσε ο Ταλ Αλεξάντερ, και πρόσθεσε ότι αντιλήφθηκε πως η συμπεριφορά του «πλήγωσε τα συναισθήματα ανθρώπων».

Ωστόσο, οι δηλώσεις τους δεν μετρίασαν τη στάση της δικαστή, η οποία τους επέκρινε έντονα επειδή αρνήθηκαν να παραδεχτούν τα εγκλήματά τους. «Πώς μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία κάποιος που δεν αναγνώρισε ποτέ τα λάθη που διέπραξε;» διερωτήθηκε. Τελικά, επέβαλε σε καθέναν 30 χρόνια για ορισμένα αδικήματα και επιπλέον 20 χρόνια για άλλα, διευκρινίζοντας ότι οι ποινές θα εκτιθούν ταυτόχρονα. Την ώρα που άκουγαν την ανακοίνωση των ποινών τους, οι αδελφοί παρέμειναν ανέκφραστοι, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά τους.

Έριχναν ναρκωτικά στα ποτά γυναικών και τις βίαζαν

Κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε πέντε εβδομάδες, 11 γυναίκες, ορισμένες εκ των οποίων δήλωσαν ότι ήταν ανήλικες όταν κακοποιήθηκαν, κατέθεσαν ότι τα αδέλφια τούς έκαναν δώρα και τις μετέφεραν αεροπορικώς σε διάφορους προορισμούς, όπως το Άσπεν και οι Μπαχάμες, όπου τους χορήγησαν ναρκωτικά προτού τις βιάσουν.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το μοτίβο κακοποιητικής συμπεριφοράς των αδελφών ξεκίνησε από τα μαθητικά τους χρόνια στο Λύκειο, αν και η δίκη αφορούσε εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 2008 και μετά. Μάλιστα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατέθεσαν τουλάχιστον 70 γυναίκες έπεσαν θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης από τους τρεις άνδρες, Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, οι τρεις άνδρες έριχναν ναρκωτικές. ουσίες στα ποτά των γυναικών, ενώ «ακινητοποιούσαν σωματικά και κρατούσαν ακίνητα τα θύματά τους κατά τη διάρκεια των βιασμών και των σεξουαλικών επιθέσεων, αγνοώντας τις κραυγές και τις ρητές εκκλήσεις τους να σταματήσουν».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των αδελφών υποστήριξαν ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές και ότι οι πελάτες τους ήταν απλώς γυναικάδες, όχι κακοποιητές.

Δύο από τα αδέλφια, ο Ταλ και ο Όρεν, απέκτησαν μεγάλη περιουσία πουλώντας πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. Εργάζονταν για τον αμερικανικό κολοσσό στον τομέα των ακινήτων, Douglas Elliman, με πελάτες όπως η Λίντσεϊ Λόχαν, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ. Το 2022, ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, την Official. Ο Αλον εργαζόταν στην οικογενειακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, Kent Security.

iefimerida.gr