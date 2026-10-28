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⁠Βλάβη στη σηματοδότηση είχε προηγηθεί της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 64 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 80 εκ των οποίων οι 50 είναι σοβαρά, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των περιφερειακών αρχών.

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία δήλωσε στο Reuters ότι αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών ADIF λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν τρένο της εταιρείας Renfe.

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν συρμοί και των δύο τρένων.

Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήλωσε στο RTVE ότι η κατάσταση στο σημείο είναι «φρικτή».

«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», ανέφερε.

Η Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε μέσω X τους πολίτες να δώσουν αίμα.

Επιβάτισσα στο τρένο της Iryo δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που εκτινάχθηκε προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε πραγματοποιήσει επείγουσα στάση.

Όπως ανέφερε, όταν κατέβηκε από την αμαξοστοιχία αντίκρισε σκηνικό καταστροφής, με τμήμα του τρένου να κρέμεται σε πλαγιά και ένα βαγόνι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Διασώστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα και ελικόπτερο έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με την ίδια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη-Λα Μάντσα, Εστέρ Παντίλα, ανέφερε ότι 147 άνθρωποι επέβαιναν στο τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, προσθέτοντας ότι είναι «πάρα πολύ νωρίς» για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

«Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο»

Ο Μιγκέλ, ένας επιβάτης που ταξίδευε μαζί με άλλους συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τα τρένα, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Ακούσαμε μια έντονη βουή, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκησε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται. Από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο, φαντάζομαι ήταν το άλλο» που ενεπλάκη, είπε.

Άλλοι επιζώντες μίλησαν επίσης σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE η Πατρίσια, μια επιβάτιδα η οποία ανέφερε ότι είναι έγκυος.

«Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».

«Άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν, ήταν φρικτό», δηλώνει 17χρονη επιβάτιδα τρένου σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό

Την ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε.

«Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 30 από 10 βάσει του προηγούμενου απολογισμού που είχε ανακοινώσει προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE συγκρούστηκε με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο AVE προσέκρουσε από πίσω στην αμαξοστοιχία της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας. Το ένα από τα τρένα, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετέφερε 147 επιβάτες, ενώ ο άλλος συρμός είχε 397 επιβαίνοντες. Οι αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Κύπρου) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας έχουν ανασταλεί, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

⚠️ PLATECAM ⚠️:



⏰ 28/10/2026 a las 09:15 horas. Toledo



📝 Activado el PLATECAM en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Urda.



Más información: https://t.co/2P9t9rtJZp pic.twitter.com/b0b0OmaFxh — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) October 28, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα (Τολέδο) και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους» με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο X. Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Η σύγκρουση σημειώθηκε εννέα μήνες, έπειτα ένα δυστύχημα με την εμπλοκή τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Η σύγκρουση τον Ιανουάριο, η οποία είχε σημειωθεί όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε μια άλλη αμαξοστοιχία κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, είχε αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ύψος των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ούρδα, Μανουέλ Γκαλάν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να προετοιμάσει εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων ένα αθλητικό κέντρο, προκειμένου να υποδεχθούν επιβάτες και τραυματίες.

Θλίψη και αλληλεγγύη προς την Ισπανία για τη σιδηροδρομική τραγωδία εκφράζει ο Πρόεδρος

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία την Τετάρτη εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

I am deeply saddened by the tragic train collision in Spain today. I extend my profound condolences to the families of the victims, to the Spanish people, and to PM @sanchezcastejon. We stand in resolute solidarity with Spain during this time of sorrow. — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) October 28, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «είμαι βαθιά θλιμμένος από την τραγική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία».

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ», προσθέτει.

«Στεκόμαστε με ακλόνητη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ισπανίας σε αυτή τη στιγμή θλίψης», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

protothema.gr