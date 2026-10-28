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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 65χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαία οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:20π.μ., ενώ ο 65χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Αργάκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείου Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα και κατάγματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, εισήχθη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.