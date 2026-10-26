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Στην παραδοχή όλων των τροχαίων αδικημάτων που διερευνώνται εναντίον του προέβη γραπτώς ο 26χρονος οδηγός, ο οποίος συγκρούστηκε με μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης στη Λεμεσό, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο, και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή.

Ο 26 χρόνος σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ανακρινόμενος γραπτώς παραδέχθηκε τα αδικήματα, δεν έδωσε οποιαδήποτε εξήγηση για τις ενέργειές του.

Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου καταχωρίσθηκε η υπόθεση εναντίον του. Παράλληλα, καταχωρίσθηκε και δεύτερη υπόθεση που αφορά ναρκοτεστ, καθώς ο ίδιος δεν είχε εντοπιστεί προηγουμένως για να του επιδοθεί.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 26/11 και αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στην οδό Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης κάλεσε τον οδηγό να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Ο αστυνομικός τον ακολούθησε και του έκανε εκ νέου σήμα να σταματήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με το ποδήλατό του.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή χωρίς να παράσχει βοήθεια στον τραυματισμένο αστυνομικό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα, με μεγάλη ταχύτητα, ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ φέρεται να παραβίασε και κόκκινο φανάρι σε φώτα τροχαίας.

Το μέλος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης μετέβη σε πολυκλινική της Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στον αυχένα. Αφού έτυχε περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο αργότερα την ίδια ημέρα.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το εμπλεκόμενο όχημα είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του 26χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής. Συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.