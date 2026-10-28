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Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, όταν στον ουρανό πέταξε το F-16 της ομάδας «Ζευς».

Ο επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος είναι ένας πιλότος του ευέλικτου όσο και πανίσχυρου μαχητικού F-16, που τα τελευταία χρόνια έχει «αναλάβει» τμήμα της αποστολής της παρουσίας της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας όταν αυτή πραγματοποιεί αεροπορικές επιδείξεις εντός και εκτός της χώρας.

«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η Ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά Ελλάδα».