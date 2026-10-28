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Η ενότητα πρέπει να επικρατήσει στην πράξη κι αυτό εξαρτάται από την συμπεριφορά όλων, υπογράμμισε η Αννίτα Δημητρίου, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον ΔΗΣΥ.

Μετά το μήνυμά της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στην ερώτηση πως αισθάνεται μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου είπε ότι αισθάνεται όπως πρέπει να αισθάνεται. «Πολύ περήφανη για μια δημοκρατική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει αψεγάδιαστα για να αποφασίσουν τα μέλη μας και να τύχει απόλυτου σεβασμού η ετυμηγορία των μελών. Τα εσωτερικά μας, τα μικρά, θα υπάρχουν. Εκεί θα είμαστε να τ’ αντιμετωπίσουμε. Όχι με ακρότητες, αλλά με ένα πραγματικό κάλεσμα ενότητας, το οποίο πρέπει να επικρατήσει στην πράξη».

Αυτό εξαρτάται και από την συμπεριφορά όλων, σημείωσε. Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε, αυτή είναι η προτεραιότητά της κι αυτό θα πράξει.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιστολή παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέπεμψε στην χθεσινή της ανάρτηση λέγοντας ότι θα γίνει ακόμα μια προσπάθεια, χωρίς σε καμία περίπτωση να μην είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι «θα πρέπει να τύχει απόλυτου σεβασμού το αποτέλεσμα». Τα μέλη του ΔΗΣΥ, πρόσθεσε, θα ψηφίσουν, θα μιλήσουν και θ’ αποφασίσουν.

Στην ερώτηση εάν απειλείται η ενότητα στο ΔΗΣΥ με όλες αυτές τις αντιδράσεις, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «σίγουρα απειλείται. Γι’ αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας. Και όλοι θα πρέπει να βάλουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τον ΔΗΣΥ και βεβαίως, πάνω από τον ΔΗΣΥ, την Κύπρο μας».

Και το μήνυμα της ημέρας είναι τέτοιο που θα πρέπει όλοι να κάνουμε τον δικό μας αναστοχασμό, κατέληξε.