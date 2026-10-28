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Μετά το τρόλεϊ με τις κούτες, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε προχτές συνέχεια στην επικοινωνιακή του τακτική με «θόρυβο» έξω από την Πινδάρου. Οι υποστηρικτές του βρέθηκαν στα γραφεία του κόμματος δημιουργώντας ένα πανηγυρικό κλίμα. Με την εμφάνισή του, ακολούθησαν χειροκροτήματα, αγκαλιές, φωτογραφίες και το γνωστό σύνθημα «Σεισμός, σεισμός, Συναγερμός».

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης έφτασε στην Πινδάρου μόλις 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, χωρίς θόρυβο και συνθήματα. Αρκέστηκε σε μια τυπική δήλωση, ενώ στη συνέχεια πήγε σε γεύμα με τη σύζυγό του.

Μια εντελώς διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση από τους δύο υποψηφίους στη μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Μένει να δούμε ποια τακτική θα ακολουθήσουν στον προεκλογικό τους αγώνα.

Π.Α.