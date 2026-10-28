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Η απόφαση λήφθηκε: Ο διάλογος Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων, όσον αφορά στο σύστημα διορισμού, κλείνει και το θέμα σύντομα θα πάρει τον δρόμο που ακολουθείται για να τεθεί ενώπιον της Βουλής.

Και φυσικά, εκεί θα αρχίσει ένας άλλος κύκλος συζητήσεων, διαλόγου κ.λπ. Πάντως, όταν το θέμα φτάσει στη Βουλή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ως γνωστόν εκεί θα κληθούν να τοποθετηθούν βουλευτές και κόμματα. Αν υπολογίσουμε δε, πως το ζήτημα θα τεθεί ενώπιόν τους με τις διαφωνίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων, το ενδιαφέρον θα αυξηθεί.

Κι αυτό, γιατί θα περιμένουμε να δούμε κατά πόσον θα υιοθετηθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο ή εάν θα υπάρξουν τροπολογίες για να διαφοροποιηθούν τα επίμαχα σημεία.

ΛΙΑ