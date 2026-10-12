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Συνέχεια στη συζήτηση για το παρασκήνιο μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητας Γιώργου Παμπορίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 δίνει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ και πρώην του ΑΚΕΛ, δηλώνει ότι μετά και τις δηλώσεις του ίδιου του κ. Παμπορίδη το κόμμα της Αριστεράς πρέπει να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τα περί βολιδοσκόπησης του, καθώς δε γίνεται να ισχύουν και τα δύο.

Η κ. Χαραλαμπίδου μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοδέλιδο» του Sigma, ασκεί κριτική στους τότε χειρισμούς του ΑΚΕΛ όταν η ίδια μετά από δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει περί υποψηφιότητας Παμπορίδη με υποστήριξη ΑΚΕΛ είχε εκφράσει την έντονη αντίθεση της. Κάνει λόγο μάλιστα για μια εγκύκλιο που φέρεται να κυκλοφόρησε από την ηγεσία του ΑΚΕΛ με αποδέκτη τις κομματικές ομάδες βάσεις, στην οποία την αποδομούσαν. Υποστηρίζει ότι αν και το ΑΚΕΛ διαψεύδει την κυκλοφορία της εγκυκλίου, η ίδια την είχε δει τότε όταν την έθεσαν ενώπιον της δύο συνάδελφοι της βουλευτές.

Επισημαίνει πως ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για εκείνη, με πολιτικό κόστος. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνέβαινε κάτι παρόμοια αν ένας βουλευτής του ΔΗΣΥ έβγαινε δημόσια και έλεγε πως δεν θα ψήφιζε ποτέ μέλος της Γραμματείας του ΑΚΕΛ ή της Κεντρικής Επιτροπής.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Γιώργο Παμπορίδη, σήμερα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δηλώνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους συναδέλφους της στη Βουλή και της αρέσει ο τρόπος που κινείται εντός του Κοινοβουλίου. Σε απάντηση προς μια δήλωση του στο παρελθόν ότι για τις προεδρικές εκλογές του 2023 η Ειρήνη Χαραλαμπίδου τοποθετήθηκε εναντίον μιας δικής του υποψηφιότητας επειδή ήθελε η αυτή να είναι υποψήφια, η κ. Χαραλαμπίδου τονίζει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και υποστηρίζει πως δεν σκέφτηκε ποτέ να είναι υποψήφια.

«Δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας»

Η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ενημερώσει και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη επί τούτου.

Δεν απορρίπτει στήριξη υποψηφιότητας από το ΑΚΕΛ και θέτει ως προτεραιότητα της το συμφέρον της Κύπρου.