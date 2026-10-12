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Ως άκρως επικίνδυνη κρίθηκε η πολυκατοικία ΔΗ.ΠΑ στη Λάρνακα, από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Ήδη έχει εκδοθεί διάταγμα εκκένωσης και έχουν μπει σημάνσεις στην πολυκατοικία που απαγορεύει την είσοδο στους διερχόμενους, ενώ οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε τρεις ημέρες.

Οι ειδοποιήσεις δόθηκαν από την Παρασκευή και με αυτό ως δεδομένο οι κάτοικοι θα πρέπει σήμερα να εγκαταλείψουν το κτήριο, ωστόσο θα τους δοθεί κάποιο περιθώριο, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΟΑΛ.

Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες πολυκατοικίες του κέντρου της Λάρνακας, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου. Η πολυκατοικία έχει 64 διαμερίσματα και 12 επιχειρήσεις και σε αυτή διαμένουν πολλές δεκάδες άτομα.

Τo philenews βρέθηκε επί τόπου και κατέγραψε εικόνες από την κατάσταση του κτηρίου, οι κάτοικοι του οποίου έχουν προειδοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν από τον Δήμο Λάρνακας. Όπως φαίνεται οι κολώνες του κτηρίου έχουν φθαρεί, ενώ τίθενται σοβαρά ζητήματα στατικότητας.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες με τους οποίους μιλήσαμε, ανέφεραν πως δεν γνωρίζουν ακόμα πότε ακριβώς πρέπει να εγκαταλείψουν το κτήριο, σημειώνοντας πως δεν έχουν εναλλακτικές. Η ΔΗ.ΠΑ είναι η δεύτερη μεγάλη πολυκατοικία που κρίνεται ως άκρως επικίνδυνη από τον ΕΟΑΛ, που εξέδωσε το προηγούμενο διάστημα διάταγμα εκκένωσης και για το συγκρότημα Φιλάντα, οι διαχειριστές του οποίου εξέφρασαν την πρόθεση να λάβουν μέτρα για άρση της επικινδυνότητας και γι’ αυτό τους έχει δοθεί πίστωση χρόνου. Μέχρι στιγμής εκκενώθηκε η πολυκατοικία Madona στην περιοχή Φανερωμένης, ενώ έχουν εκδοθεί διατάγματα και για άλλα μικρότερα κτήρια.

Η ΔΗ.ΠΑ είναι η δεύτερη πολυκατοικία που κρίνεται ως άκρως επικίνδυνη από τον ΕΟΑΛ, που εκκένωσε τον περασμένο Μάιο και την πολυκατοικία Madona στην περιοχή Φανερωμένης.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κτήριο, πάντως, δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τον χώρο. Ήδη έχουν ορίσει δικηγόρο για τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία Διαχείρισης του κτηρίου, γίνονται ενέργειες για εξεύρεση πολιτικού μηχανικού, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες επιδιόρθωσης της πολυκατοικίας.