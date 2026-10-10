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Πήραν την ανιούσα και ουδείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πού θα σταματήσουν οι τιμές των ακινήτων στην Λάρνακα, που εκτοξεύθηκαν λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από Κύπριους αλλά κυρίως από ξένους. Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησαν στον «Φ» κτηματομεσίτες οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 20%-30% μόλις σε μια διετία, ενώ οι τιμές για ενοικίαση διαμερισμάτων έχουν φτάσει στα επίπεδα της Λευκωσίας.

Το πιο ανησυχητικό, το οποίο εάν συνεχίσει θα εξελιχθεί σε κοινωνικό πρόβλημα αντίστοιχο της Λεμεσού, είναι το γεγονός πως πάρα πολλά ζευγάρια δεν μπορούν είτε να αγοράσουν, είτε να ενοικιάσουν ακίνητο στη Λάρνακα και στρέφονται πλέον στην επαρχία, σε κάποιες περιοχές της οποίας ανέβηκαν κατά πολύ οι τιμές.

Οι τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, για ένα μονάρι κυμαίνονται από €600-€700, για δυάρι €700-€800 και για ένα τριάρι €900-€1000. «Είναι πλέον γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων στην πόλη της Λάρνακας έχουν ανέβει σημαντικά και σε σημείο που προσεγγίζουν τα ύψη και τα επίπεδα της Λευκωσίας», δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, ο οποίος ανέφερε πως παρατηρούνται τάσεις σταθεροποίησης των τιμών στην πόλη. «Η εικόνα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική στα προάστια, όπου η ανοδική πορεία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως οι αξίες ανεβαίνουν δυναμικά σε περιοχές όπως η Τερσεφάνου, το Αλεθρικό, τα Περβόλια και το Κίτι.

Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοφανή ανάπτυξη στα Λιβάδια, που οφείλεται κυρίως στην απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών από την ευρύτερη περιοχή. «Μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αξίες των ακινήτων στα Λιβάδια έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια», σημείωσε.

Ο κ. Κυναιγείρου εξέφρασε την εκτίμηση πως σ’ ό,τι αφορά στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές. «Εκεί, ωστόσο, που περιμένουμε αναπόφευκτα να δούμε αυξήσεις είναι σε παλιά ενοικιαστήρια έγγραφα τα οποία λήγουν αυτή την περίοδο. Κατά την ανανέωσή τους, οι τιμές αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω, ώστε να συμβαδίζουν με τα σημερινά δεδομένα και την πραγματικότητα της αγοράς», σημείωσε.

Οι πιο ακριβές περιοχές της Λάρνακας

Οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων ποικίλουν στη Λάρνακα, με την περιοχή Μακένζι να συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα, τα οποία, ωστόσο, θα χάσει σύντομα. Σύμφωνα με τον κτηματομεσίτη, διευθυντή του γραφείου της fox στη Λάρνακα, Βάσο Ζάκο αν και οι τιμές για καινούρια ακίνητα στα όρια του Δήμου Λάρνακας είναι κατά μέσο όρο στις €4000 το τετραγωνικό μέτρο, στο Μακένζι φτάνουν τις €6.000. «Παραμένει η πιο ακριβή περιοχή λόγω μικρής διαθεσιμότητας», σημείωσε, προσθέτοντας πως ψηλές είναι οι τιμές και στην περιοχή Αγίου Λαζάρου και γενικότερα στο κέντρο της Λάρνακας», σημείωσε.

Κι εάν σήμερα η Λάρνακα έχει τιμές Λευκωσίας, το επόμενο διάστημα σε μία περιοχή θα έχει χρεώσεις… Λεμεσού. Αυτή είναι παραθαλάσσια περιοχή των πρώην διυλιστηρίων, στην οποία προγραμματίζονται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. «Η περιοχή αυτή, πλέον, δεν έχει τιμές, ειδικά στα παραθαλάσσια τεμάχια. Οι πρώτες ενδεικτικές τιμές που μας έδωσαν για κάποιες αναπτύξεις ξεκινούν από €10.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αυτή ασυζητητί θα είναι η πιο ακριβή περιοχή της Λάρνακας στο μέλλον», σημείωσε ο κ. Ζάκος.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20-30% την τελευταία διετία στη Λάρνακας. «Αυτό που με ανησυχεί είναι πως αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο για ένα ζευγάρι ν’ αγοράσει ακίνητο στη Λάρνακα. Αυτό που άρχισα να βλέπω είναι πως ξεκίνησαν ν’ αγοράζουν εκτός Λάρνακας και ειδικά στην περιοχή Αλεθρικού. Παλαιότερα αποτελούσαν επιλογές και το Κίτι και τα Περβόλια, όμως, αυξήθηκαν κι εκεί οι τιμές και προσεγγίζουν αυτές της Λάρνακας».

Όπως είναι γνωστό Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αποτελούν πλέον ένα μεγάλο μέρος της αγοράς της Λάρνακας. Κατά τον κ. Ζάκο, ωστόσο, αυξήθηκε σημαντικά και η ζήτηση από Ευρωπαίους.

«Λένε όλοι για τους Ισραηλινούς και τους Λιβανέζους, όμως, το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλούς Ευρωπαίους όπως Γάλλους, Ιταλούς, Πολωνούς, Γερμανούς κ.α. Άρχισαν πλέον να βλέπουν τη Λάρνακα ως ένα καλό ευρωπαϊκό προορισμό για ν’ αναπτυχθούν επαγγελματικά και να ζήσουν. Ανάμεσά τους είναι και πολλοί ψηφιακοί νομάδες, επειδή οι υπηρεσίες στην Κύπρο είναι σε ψηλά επίπεδα».

Αύξηση 53% στις οικοδομικές άδειες

Ενδεικτικά της αύξησης ζήτησης, αλλά και του οικοδομικού οργασμού που επικρατεί στη Λάρνακα είναι τα στοιχεία που παραχώρησε στον «Φ» ο επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Σύμφωνα με αυτά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 53% στις οικοδομικές άδειες και 42% στις πολεοδομικές, σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα από την 1 Ιανουαρίου 2026 μέχρι τον Αύγουστο εκδόθηκαν 2.502 πολεοδομικές και 3.957 οικοδομικές άδειες. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαν εκδοθεί 1.759 πολεοδομικές και 2.586 οικοδομικές άδειες.

Ψάχνουν τρόπους για διάθεση προσιτής κατοικίας

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι τοπικοί φορείς της Λάρνακας, από τις αυξήσεις των τιμών των ακινήτων. Παραδέχονται το πρόβλημα και αναφέρουν πως ψάχνουν τρόπους, ώστε να υπάρξει διάθεση οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές. «Μας προβληματίζει η αύξηση των τιμών και είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να δούμε για την πόλη μας», ανέφερε ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως ένας Δήμος δεν μπορεί να λύσει από μόνος του το πρόβλημα. «Εμείς, όμως, προετοιμάζουμε έργα που θα βοηθήσουν κόσμο που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα, είτε με προσιτή κατοικία, είτε με εστίες», πρόσθεσε, τονίζοντας πως ο Δήμος Λάρνακας θ’ ανταλλάξει γη με την Μητρόπολη Κιτίου στην περιοχή του νέου ΓΣΖ, προκειμένου ν’ αναπτύξει κατοικίες με προσιτό ενοίκιο.

«Ήδη αναθέσαμε σε ομάδα του ΕΤΕΚ να προετοιμάσει τους όρους αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ώστε να πετύχουμε χρηματοδότηση από ειδικό κονδύλι που θα έχει η ΕΕ για προσιτή κατοικία στην νέα προγραμματική περίοδο. Χρειαζόμαστε, όμως, τη βοήθεια του κράτους και έχουμε υποβάλει και προτάσεις κι ως Ένωση Δήμων, επειδή είναι παγκύπριο το ζήτημα. Μία από αυτές είναι η παραχώρηση κρατικής γης για να κτίσουμε μονάδες. Το κράτος μας λέει πως δεν μπορεί να μας μισθώσει γη γι’ αυτόν τον λόγο και είναι κάτι στο οποίο διαφωνούμε», είπε ο κ. Βύρας.

Τον προβληματισμό του εξέφρασε και ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, ο οποίος στάθηκε στην ανάγκη παροχής κινήτρων από το κεντρικό κράτος, τονίζοντας πως οι κάτοικοι στην επαρχία Λάρνακας είναι οι πιο χαμηλόμισθοι παγκύπρια. «Ως Οργανισμός κάναμε πολύ πρόσφατα συνάντηση με τον ΚΟΑΓ, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε ώστε να υλοποιήσει τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Το Διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών για το αντιστάθμισμα που θα δίδεται πλέον, μέσω των αναπτύξεων στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, είναι σημαντικό, επειδή θα μπαίνει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Ο ΚΟΑΓ προγραμματίζει έργα στη Λάρνακα και τον Νοέμβριο θα κάνουμε μια κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη για ν’ ανακοινωθούν. Συνεργαζόμαστε ώστε να προσφερθεί προσιτή στέγη σε πολίτες είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω ενοικίου», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.