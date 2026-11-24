Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν χρησιμοποιούνται για διανομή φαγητού, προϊόντων, δεμάτων και άλλων αντικειμένων, επιχειρεί να θεσπίσει η Βουλή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου, κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου στην Ολομέλεια, η οποία παραπέμφθηκε στην αρμόδια Επιτροπή για συζήτηση.

Βάσει της πρότασης νόμου, όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια για διανομές θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση έναντι τρίτων, να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και να έχουν πινακίδα αναγνώρισης στο όχημά τους. Παράλληλα, προβλέπονται ποινές που φτάνουν μέχρι τις €3.000 ή τους τρεις μήνες φυλάκισης, καθώς και δυνατότητα κατακράτησης του οχήματος.

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι τρίτου

Ειδικότερα, όποιος χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ποδήλατο ή συσκευή προσωπικής κινητικότητας για διανομή φαγητού, ποτών, προϊόντων ή δεμάτων θα υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για την ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει έναντι άλλων προσώπων κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Ουσιαστικά, η πρόταση νόμου επιχειρεί να καλύψει τα σοβαρά κενά που εντοπίζονται στη νομοθεσία όσον αφορά ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών ποδηλάτων και σκούτερ, καθώς η μη υποχρεωτική ασφάλιση έχει ως αποτέλεσμα τραυματίες τέτοιων ατυχημάτων να μη δικαιούνται αποζημίωση.

Μάλιστα, η υποχρέωση δεν περιορίζεται στους εργαζομένους που έχουν συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, αλλά αφορά και αυτοεργοδοτούμενους, πρόσωπα που αναλαμβάνουν διανομές με δική τους πρωτοβουλία, ακόμη και όσους παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες χωρίς αμοιβή.

Εγγραφή στο ΤΟΜ και πινακίδες αναγνώρισης

Παράλληλα, η εν λόγω πρόταση νόμου προνοεί τη δημιουργία ειδικού μητρώου στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα και οι συσκευές προσωπικής κινητικότητας που χρησιμοποιούνται για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Για την εγγραφή θα απαιτείται αίτηση και καταβολή σχετικού τέλους. Πριν εγκρίνει την εγγραφή, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα ελέγχει εάν το όχημα είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.

Την ίδια ώρα, κάθε όχημα που θα εγγράφεται στο μητρώο θα αποκτά πιστοποιητικό εγγραφής και διακριτικά στοιχεία ταυτότητας. Τα στοιχεία αυτά θα αναγράφονται σε πινακίδα που θα τοποθετείται πάνω στο ηλεκτρικό ποδήλατο ή πατίνι. Στο μητρώο θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά το όνομα και τα στοιχεία ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη. Το ύψος του τέλους εγγραφής, οι προδιαγραφές της πινακίδας και οι υπόλοιπες διαδικαστικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν αργότερα με υπουργικό διάταγμα.

Πρόστιμο μέχρι €3.000, φυλάκιση και κατακράτηση

Όσοι χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα οχήματα χωρίς την απαιτούμενη ασφάλιση ή εγγραφή θα διαπράττουν ποινικό αδίκημα και, ως εκ τούτου, θα κινδυνεύουν, σε περίπτωση καταδίκης, με χρηματική ποινή μέχρι €3.000, φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή και με τις δύο ποινές μαζί.

Επιπλέον, προβλέπεται και η δυνατότητα κατακράτησης του οχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Η Αστυνομία, εξουσιοδοτημένοι δημοτικοί ή κοινοτικοί τροχονόμοι και άλλα αρμόδια πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να κατακρατούν ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια όταν διαπιστώνουν παραβάσεις των υποχρεώσεων ασφάλισης ή εγγραφής.

Πώς θα διαπιστώνεται ότι κάποιος εργάζεται ως διανομέας

Η πρόταση νόμου καθορίζει επίσης ποια στοιχεία αποτελούν επαρκή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο πραγματοποιεί διανομές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά φαγητού, πακέτων, αλληλογραφίας, εξοπλισμού ή άλλων προϊόντων με σκοπό την παράδοσή τους σε άλλο πρόσωπο, καθώς και η ύπαρξη επιγραφής ή σήμανσης στο όχημα που υποδεικνύει τον εργοδότη ή την επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας πραγματοποιείται η διανομή.

Εάν η παράβαση διαπράττεται με ενοικιαζόμενο πατίνι, η επιχείρηση ενοικίασης θα υποχρεούται, όταν της ζητηθεί, να παραχωρεί τα πλήρη στοιχεία του χρήστη στην Αστυνομία και στις αρμόδιες τοπικές αρχές, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.