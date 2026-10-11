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Οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από οδικές συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται ηλεκτρικά σκούτερ αναδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο τους κινδύνους που εγκυμονεί η κυκλοφορία τους στους δρόμους της Κύπρου. Η πρόσφατη απώλεια του 16χρονου Άρη Παπαχαραλάμπους, ο οποίος υπέκυψε στις 26 Σεπτεμβρίου στα τραύματά του, έπειτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου στην Αγλαντζιά, όταν το ηλεκτρικό σκούτερ που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, επανέφερε με δραματικό τρόπο το θέμα στο προσκήνιο.

Τα διάφορα ατυχήματα καθώς και η καθημερινή αταξία στους δρόμους, συνεχίζουν να προκαλούν έντονο προβληματισμό, φέρνοντας στο επίκεντρο τόσο τις παραβιάσεις της νομοθεσίας όσο και την απουσία κατάλληλων υποδομών και τις δυσκολίες αποτελεσματικής αστυνόμευσης.

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύη Τσολάκη, σε δηλώσεις της στον «Φ της Κυριακής» αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εγγραφής των ηλεκτρικών σκούτερ, κατά τα πρότυπα των μηχανοκίνητων οχημάτων, σε περίπτωση που τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας δεν αποδώσουν. Παράλληλα αναγνωρίζει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς, ενώ επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αστυνομία στην επιτήρηση της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Η κ. Τσολάκη αναφέρεται στο διάταγμα που προωθείται για την κατακράτηση ηλεκτρικών σκούτερ σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Παράλληλα, δεν αποκλείει την επαναφορά της συζήτησης για υποχρεωτική εγγραφή των σκούτερ, με αριθμό εγγραφής, ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους και τεχνικούς ελέγχους, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατακράτηση δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Θεωρούμε ότι θα είναι αποτρεπτικό μέτρο, όμως στην περίπτωση που δούμε ότι δεν θα είναι, ίσως να επαναφέρουμε στο τραπέζι και τη συζήτηση για την εγγραφή των σκούτερ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, μια τέτοια ρύθμιση θα επέτρεπε την καταγραφή των ηλεκτρικών σκούτερ, την αναγνώριση των ιδιοκτητών τους και τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ασφαλιστική τους κάλυψη, η οποία, σύμφωνα με την Υπουργό, δεν υφίσταται σήμερα.

«Όπως για τα μηχανοκίνητα οχήματα, να εγγράφονται και τα σκούτερ, να φέρουν αριθμό εγγραφής, να γνωρίζουμε τον ιδιοκτήτη, να πρέπει να περνούν από έλεγχο για να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί και η ασφάλισή τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όσον αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας των σκούτερ, η ίδια θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο.

Παραβιάσεις της νομοθεσίας και δυσκολίες αστυνόμευσης

Η Υπουργός Μεταφορών παραδέχεται ότι, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, οι παραβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στους κυπριακούς δρόμους. «Είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε όλοι ότι οι δρόμοι έχουν γεμίσει από σκούτερ και δεν τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας», αναφέρει.

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Αστυνομία αδυνατεί να επιτηρεί διαρκώς όλους τους δρόμους και τους χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά σκούτερ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις κυκλοφορίας τους ακόμη και στους αυτοκινητόδρομους. Η κ. Τσολάκη υπενθυμίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη αυστηροποιηθεί, προβλέποντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους χρήστες και τεχνικές απαιτήσεις για τα οχήματα.

Μεταξύ άλλων, η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους. Τα σκούτερ πρέπει επίσης να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, περιλαμβανομένης της ύπαρξης κατάλληλου φωτισμού. Η ταχύτητα κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η κυκλοφορία τους επιτρέπεται μόνο σε δρόμους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων το όριο ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων την ώρα.

Προχωρεί το διάταγμα για κατακράτηση

Ως απάντηση στα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας, το Υπουργείο προχωρεί με την έκδοση διατάγματος που θα επιτρέπει την κατακράτηση ηλεκτρικών σκούτερ όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Υπουργό, η διαδικασία είχε αρχίσει επί θητείας του προκατόχου της, ενώ η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ίδια εκτιμά ότι η δυνατότητα κατακράτησης θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό αντικίνητρο για τους παραβάτες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Η αποτελεσματικότητα του νέου μέτρου αναμένεται, συνεπώς, να καθορίσει κατά πόσο το Υπουργείο θα προχωρήσει σε περαιτέρω ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της υποχρεωτικής εγγραφής των ηλεκτρικών σκούτερ.

Το ζήτημα τέθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η κ. Τσολάκη αναφέρει, παράλληλα, ότι έθεσε το ζήτημα της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών σκούτερ και στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει, από τις επαφές της με ομολόγους της διαπίστωσε ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ορισμένα από τα οποία έχουν προχωρήσει ακόμη και στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους.

Η Υπουργός διευκρινίζει, πάντως, ότι η απαγόρευση θα πρέπει να εξεταστεί μόνο ως έσχατη επιλογή. «Κάποιες χώρες τόλμησαν να τα απαγορεύσουν εντελώς. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο», σημειώνει.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Τσολάκη αναφέρει ότι ζήτησε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα, να εξεταστεί το ζήτημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε να μελετηθεί το ενδεχόμενο διαμόρφωσης κοινού ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη και θα ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ.

Καταλήγοντας, η Υπουργός Μεταφορών απευθύνει έκκληση προς τους χρήστες να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να επιδεικνύουν υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ίδιους τους χρήστες να επιδεικνύουν τη σωστή οδική συμπεριφορά και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του νόμου. Και για τη δική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων», υπογραμμίζει.

Πυρά Τρυφωνίδη: Υποκύπτουν στα συμφέροντα και δεν απαγορεύουν τα σκούτερ

Πρώην βουλευτής ΔΗΠΑ

Ο πρώην βουλευτής με την ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είχε αναλάβει πρωτοβουλία στην προηγούμενη σύνθεση της Βουλής για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας σκούτερ στην Κύπρο. Σήμερα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονος και υπογραμμίζει ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν τότε δεν κατάφεραν να σώσουν ζωές. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι τότε συνάδελφοι του στη Βουλή υπέκυψαν σε συμφέροντα και αποφάσισαν κάποια μέτρα, αντί της απαγόρευσης, που δεν υπήρχε περίπτωση να έλυναν το πρόβλημα. Μίλά συγκεκριμένα για τις πωλήσεις των σκούτερ, αλλά και για την παράμετρο των τουριστικών πρακτόρων για τις παραλιακές περιοχές που κατά τον ίδιο ασκούν πιέσεις για την ύπαρξη και κυκλοφορία των σκούτερ. Διερωτάται μάλιστα, γιατί έστω οι παραλιακοί δήμοι δεν φτιάχνουν διαδρόμους αφού θέλουν τα σκούτερ να κυκλοφορούν για λόγους τουρισμού.

Η δική του θέση την οποία διατυπώνει μιλώντας στον «Φ της Κυριακής» είναι πως όσα μέτρα και να ληφθούν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διάδρομοι για να κυκλοφορούν τα εν λόγω οχήματα, ο κίνδυνος θα παραμένει στα ύψη. Επισημαίνει ότι καθημερινά είναι δέκτης μηνυμάτων από μανάδες που ανησυχούν για τα παιδιά τους και τον παρακαλούν να κάνουν ότι μπορούν έτσι ώστε τα σκούτερ αυτά να απαγορευτούν. «Μου λένε σώστε τα παιδιά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είναι μέλος της Βουλής, ο Αλέκος Τρυφωνίδης δηλώνει στον «Φ» ότι έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρη Ιωάννου, και τον παρακάλεσε να θέσει εκ νέου το ζήτημα της απαγόρευσης.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης ασκεί δριμεία κριτική προς όλους τους αρμόδιους για την αδράνεια που επέδειξαν από το 2022. «Δεν έκαναν τίποτα», υπογραμμίζει και εξηγεί: «Οι Δήμοι δεν έφτιαξαν ειδικούς διαδρόμους, το θέμα της εγγραφής δεν προχώρησε, ούτε το θέμα της ασφάλισης. Η Αστυνομία αδυνατεί να αστυνομεύσει σωστά και να εφαρμόσει τον νόμο». Εκτίμηση του είναι πως σε περίπτωση που η Βουλή ψήφιζε νόμο για κατάργηση ή απαγόρευση τους, θα ωθούσε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίας να κάνουν αυτά που πρέπει, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να κυκλοφορούν σκούτερ με ασφάλεια στους δρόμου. «Κύπρος εδώ, αποτέλεσμα μηδέν», δηλώνει χαρακτηριστικά με απογοήτευση ο πρώην βουλευτής.

Βύρωνας Βύρωνος: Παραβάσεις στη χρήση και μη συμμόρφωση στους κανόνες ασφαλείας

Eκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας

«Η χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας. Η ασφαλής χρήση τους, ωστόσο, προϋποθέτει την τήρηση της νομοθεσίας, την υπεύθυνη συμπεριφορά των χρηστών και τον σεβασμό προς όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Η Αστυνομία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη και επικίνδυνη χρήση αυτών των συσκευών και πραγματοποιεί στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε όλες τις επαρχίες. Οι πρόσφατες επιχειρήσεις καταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να διαπιστώνονται παραβάσεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τη χρήση συσκευών σε μη επιτρεπόμενους χώρους, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά και η Αστυνομία εφαρμόζει τη νομοθεσία, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα σε κάθε περίπτωση παράβασης. Στόχος μας, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων για την τιμωρία αυτή καθαυτή, αλλά η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, η αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενημέρωση των χρηστών, αλλά και των γονέων και κηδεμόνων, ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά το ηλικιακό όριο, τη χρήση προστατευτικού κράνους και τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η διακίνηση. Η συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας δεν είναι προαιρετική και αφορά όλους ανεξαιρέτως.

Τέτοιου είδους ενημερωτικές εκστρατείες, γίνονται από πλευράς Αστυνομίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα και με διάφορους τρόπους, τόσο με φυσική επαφή στους δρόμους, σε σχολεία και αλλού, όσο και μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην αστυνόμευση. Απαιτείται συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας, του Υπουργείου Μεταφορών, των τοπικών αρχών και όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να αξιολογούνται οι διαθέσιμες υποδομές, να εντοπίζονται τα σημεία αυξημένου κινδύνου, να βελτιώνεται η σήμανση όπου χρειάζεται και να εξετάζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για ασφαλή και νόμιμη διακίνηση.

Παράλληλα, είναι σημαντικό τα μέτρα που λαμβάνονται να αξιολογούνται συστηματικά, με βάση όχι μόνο τον αριθμό των ελέγχων και των καταγγελιών, αλλά κυρίως την επίδρασή τους στη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών και των οδικών συγκρούσεων.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η Αστυνομία θα συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον της με συνέπεια, μέσα από ελέγχους, πρόληψη και ενημέρωση. Η ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης, ωστόσο, προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και, πάνω απ’ όλα, την υπεύθυνη στάση κάθε χρήστη του οδικού δικτύου.»

Σωτήρης Ιωάννου: Έτοιμοι για πιο δραστικά μέτρα

Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, βουλευτής ΕΛΑΜ

«Η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ στους δρόμους και στους πεζόδρομους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η οδική ασφάλεια, η προστασία των πεζών και οδηγών και η εύρυθμη λειτουργία των πόλεών μας δεν είναι ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπίζονται με ανοχή ή καθυστερήσεις.

Τον Απρίλιο του 2026, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε αυστηροποίηση της νομοθεσίας, θέτοντας σαφέστερους περιορισμούς στη χρήση των σκούτερ. Η κυκλοφορία τους επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας κάτω των 30 χλμ./ώρα και σε ποδηλατοδρόμους, ενώ η χρήση τους αφορά άτομα άνω των 17 ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε πρόκειται για δρόμους είτε για πεζόδρομους, η κυκλοφορία τους απαγορεύεται.

Σήμερα, επομένως, το ζητούμενο δεν είναι να ψηφίζουμε περισσότερους νόμους, αλλά να εφαρμόζουμε αυτούς που ήδη υπάρχουν. Καθοριστικής σημασίας είναι η έκδοση και η άμεση εφαρμογή του διατάγματος που θα επιτρέπει την κατάσχεση σκούτερ τα οποία κυκλοφορούν παράνομα. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εργαλείο αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο καθυστέρησε αδικαιολόγητα για μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών. Η πρόσφατη προώθησή του από τη νέα Υπουργό είναι θετική εξέλιξη, αλλά πλέον απαιτείται η δημοσίευση και εφαρμογή του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν σε συστηματικούς ελέγχους και στοχευμένες εκστρατείες, ώστε η νομοθεσία να εφαρμόζεται στην πράξη και οι παραβάτες να αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, εξετάσαμε το ζήτημα τον Σεπτέμβριο και θέσαμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θα επανέλθουμε σύντομα για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει το επόμενο δυστύχημα. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται και η ευθύνη να αναλαμβάνεται.»