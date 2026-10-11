Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το σκηνικό ανατράπηκε στην Πινδάρου με επίκληση της ενότητας της παράταξης. Την επόμενη μέρα όμως, κανένας δεν μπορεί να την προβλέψει με ασφάλεια. Οι εξελίξεις της περασμένης Πέμπτης ήταν καταιγιστικές. Και σοκαριστικές. Η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα των εσωκομματικών εκλογών δημιούργησε νέα δεδομένα τόσο εντός όσο και εκτός ΔΗΣΥ.

Ταυτόχρονα, πυροδότησε και έναν νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την επόμενη μέρα στην Πινδάρου. Τα διακυβεύματα πλέον για τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι τεράστια. Το κόμμα που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης βρίσκεται ενώπιον δύσκολων καταστάσεων και οι επόμενες μέρες προδιαγράφουν την εξέλιξη νέων επεισοδίων.

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα δεν απέτρεψε την εσωκομματική μάχη και ενδεχομένως και μια έντονη προεκλογική εκστρατεία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης δηλώνουν, έκαστος, αποφασισμένοι να προχωρήσουν μέχρι τέλους.

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι εντός του συναγερμικού στρατοπέδου επικρατούν διιστάμενες απόψεις. Στο ένα μπλοκ υπάρχει ικανοποίηση για την αποχώρηση της κ. Δημητρίου. Στο δεύτερο μπλοκ υπάρχει αναβρασμός και γίνονται διάφορες ζυμώσεις τόσο στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο. Δεν αποκλείεται μάλιστα να προκύψει ενδιαφέρον από τρίτο πρόσωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν και διάφορα σενάρια, αφενός με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Ιωνάς Νικολάου πήρε τα έντυπα για υποψηφιότητα, αφετέρου με κάποια άλλα ονόματα πιθανών ενδιαφερομένων για το χρίσμα. Το σίγουρο είναι ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από μερίδα στελεχών, ούτως ώστε να υπάρξει μία νέα πρόταση, η οποία να μπορεί βέβαια να έχει προοπτική. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα αυτή μπαίνει στη μέγγενη των υφιστάμενων ισορροπιών μεταξύ Αβέρωφ και Παμπορίδη.

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος είναι για πολλούς το φαβορί της εσωκομματικής μάχης. Στη δήλωσή του, το βράδυ της Πέμπτης, πάντως δεν διευκρινίζει πλήρως την πρόθεσή του να κατέλθει στις κομματικές διαδικασίες, παρόλο που η Αννίτα Δημητρίου, στις δημόσιες δηλώσεις της, μίλησε για δέσμευση και των δύο για συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες και σε σεβασμό του αποτελέσματος. Διαπιστώνεται, από την άλλη, και μία τάση εντός του συναγερμικού στρατοπέδου για δημιουργία μετώπου ενάντια στην υποψηφιότητα Αβέρωφ.

Αυτό σημαίνει ότι οι αντιδρούντες στο κ. Νεοφύτου, θα συστρατευθούν με τον Γιώργο Παμπορίδη; Όχι κατ’ ανάγκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν και γίνονται επαφές στελεχών και με τους δύο ενδιαφερόμενους για το χρίσμα.

Μέσα στην όλη εξίσωση τίθεται από ορισμένα στελέχη του κόμματος και θέμα κομματικής ηγεσίας, με τα στελέχη αυτά να επιρρίπτουν ευθύνες στην Αννίτα Δημητρίου για τον χειρισμό της όλης κατάστασης. Η ίδια, βέβαια, μέσα από δηλώσεις και τοποθετήσεις της, διαμηνύει ότι η απόφασή της λήφθηκε για την ενότητα του κόμματος και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις για το κόμμα.

Αυτό το οποίο διαμηνύεται από το περιβάλλον της προέδρου του ΔΗΣΥ είναι ότι την ανησυχούσαν έντονα η πρόθεση ή τα μηνύματα που άφηνε να αιωρούνται ο Αβέρωφ Νεοφύτου για υποψηφιότητά του εκτός του κόμματος. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική.

Αυτή τη φορά, πάντως, η Αννίτα Δημητρίου βγήκε μπροστά με τηλεοπτική παρουσία σε όλα τα κανάλια την Παρασκευή, για να επικοινωνήσει την εξέλιξη της Πέμπτης.

Το δεδομένο είναι ότι ακόμα επικρατεί ένα μούδιασμα μεταξύ των συναγερμικών για την όλη κατάσταση και τα σύννεφα προβληματισμού γυροφέρνουν ακόμα πάνω από την Πινδάρου

Ενότητα – Κατάρρευση ή εκβιασμός;

Το μείζον ερώτημα που απασχολεί έντονα το συναγερμικό στρατόπεδο αλλά και ευρύτερα το χώρο της δεξιάς, είναι: τι πραγματικά έγινε και ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε τελικά την Αννίτα Δημητρίου στην απόφαση να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η επίκληση της ενότητας της παράταξης είναι ένας λόγος πολιτικής αιτιολόγησης της ενέργειάς της. Όμως αιωρείται γύρω από αυτό μια σειρά άλλων εύλογων ερωτημάτων:

-Το πρόβλημα για την ενότητα του ΔΗΣΥ ήταν η Αννίτα Δημητρίου;

-Η επιλογή της προέδρου του κόμματος ως υποψήφιας για την προεδρία της Δημοκρατίας δεν θα διασφάλιζε την ενότητα;

-Πίσω από την πρωτοβουλία συναίνεσης, το σκεπτικό ήταν η αποφυγή του στησίματος εσωκομματικών καλπών;

Αυτό, όμως, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, από τους τρεις υποψήφιους, η μόνη που αποχώρησε ήταν η πρόεδρος του κόμματος. Συνεπώς, παραμένει η απορία σε πολλούς συναγερμικούς: Τελικά, το πρόβλημα της ενότητας ήταν το ενδιαφέρον της Αννίτας Δημητρίου; Θυσία με αποχώρηση της προέδρου ή ήταν θύμα «εκβιασμού»;

Άρα, μήπως αυτό έπρεπε να γίνει και το 2023; Μπορεί να θεωρείται ακραίο, αλλά για ορισμένους η κίνηση της Αννίτας Δημητρίου να αποχωρήσει επικαλούμενη την ενότητα στέλνει και ένα αντικρουόμενο μήνυμα για τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Γιατί δεν έκανε και ο ίδιος ένα βήμα πίσω το 2023 για… το καλό της παράταξης και αυτό υποδεικνύουν συγκεκριμένοι κομματικοί κύκλοι.

Ήταν θέμα προσωπικής απόφασης; Το αν θα διεκδικήσει κάποιος/α το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας ασφαλώς είναι και προσωπικό θέμα. Της και το να μη θέλει να το διεκδικήσει. Η εξέλιξη, της, της περασμένης Πέμπτης και οι προεκτάσεις της έχουν ευρύτερη πολιτική διάσταση για της διεργασίες στον ΔΗΣΥ.

Αυτό το οποίο εγείρουν ως ζήτημα πολλά στελέχη του κόμματος είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου όφειλε, προτού προχωρήσει στην ανακοίνωση της απόφασής της για απόσυρση από την κούρσα του χρίσματος, να είχε ενημερώσει την ηγεσία ή και τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ούτως ώστε η όποια απόφαση να ήταν αποτέλεσμα συλλογικής διαβούλευσης αλλά και διαχείρισης. Αυτό δεν έγινε ούτε πριν ούτε και μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης για ενημέρωση εκ του σύνεγγυς της ηγετικής ομάδας και των συλλογικών οργάνων του κόμματος.

Όσα προηγήθηκαν

Αυτό το οποίο αναφέρουν οι πληροφορίες μας είναι ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, την επομένη δηλαδή της ανακοίνωσης του Αβέρωφ Νεοφύτου, η ηγεσία του κόμματος, στο πλαίσιο της καθορισμένης συνεδρίας της, συζήτησε το θέμα των προεδρικών εκλογών, έχοντας πλέον ενώπιόν της το δεδομένο της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του κόμματος. Στη σύσκεψη ηγεσίας μετείχαν και ιστορικά στελέχη, όπως ο Ιωάννης Κασουλίδης αλλά και ο πρώην υπουργός Χάρης Γεωργιάδης.

Ενώπιον όλων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η πρόεδρος του κόμματος ρωτήθηκε εάν θέλει και εάν νιώθει έτοιμη να είναι υποψήφια, απαντώντας καταφατικά. Η πλειοψηφία, τουλάχιστον, των παρευρισκομένων την παρότρυνε να βγει να το ανακοινώσει, για να προλάβει να καθορίσει η ίδια το τοπίο.

Όπως είχε λεχθεί μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, πολλοί της υπέδειξαν πως, εάν καθυστερούσε κι άλλο την ανακοίνωσή της, θα έδινε το περιθώριο στον Αβέρωφ να κάνει προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφιος και η ίδια θα έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, με την Αννίτα Δημητρίου να εξέρχεται από την αίθουσα και να ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του κόμματος στους διαδρόμους της Πινδάρου, με δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους που ήταν ήδη συγκεντρωμένοι εκεί.

Τι άλλαξε τότε μέσα σε μία βδομάδα;

Η επίμαχη αναφορά για το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα έγινε στο Vidcast philenews και σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις το πρωί της ίδιας μέρας που έγινε η ανακοίνωση της Αννίτας Δημητρίου. Άρα, η αναφορά Αβέρωφ στο δείπνο, είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης της Αννίτας Δημητρίου για το ενδιαφέρον της για το χρίσμα.

Το θέμα του δείπνου στην ψαροταβέρνα και η κατ’ ισχυρισμό δέσμευση του «στενού συνεργάτη» της Αννίτας Δημητρίου, δηλαδή του Κρις Παναγιώτου, προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τις προεδρικές εκλογές, είχε τεθεί από τον τέως πρόεδρο του κόμματος στη συνάντηση που είχαν οι δύο τους στην παρουσία του Ονούφριου Κουλλά, που συνόδευε την πρόεδρο του κόμματος και του Βασίλη Ρολόγη, που συνόδευσε τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Στην πορεία, βέβαια, η όλη ιστορία έλαβε διαστάσεις και η διαχείριση που έγινε για το ζήτημα αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη. Η διάσταση των εξωθεσμικών παρεμβάσεων στον ΔΗΣΥ από εξωκομματικούς παράγοντες ενόχλησε αρκετά συναγερμικά στελέχη. Αλλά πέραν αυτού, οι σκιές που αιωρούνταν είχαν ως αποτέλεσμα επικρατεί ένας ευρύτερος προβληματισμός και ανησυχία. Κάποιοι θεωρούσαν, βέβαια, ότι ενδεχομένως στην πορεία να ξεφούσκωνε και να ξεχνιόταν η όλη ιστορία.

Στο Πολιτικό Γραφείο της προηγούμενης βδομάδας ασκήθηκε έντονη κριτική από πολλά στελέχη στην Αννίτα Δημητρίου. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που η ηγεσία της Πινδάρου είχε αρχίσει να νιώθει την πίεση από την αντίδραση στελεχών του κόμματος. Στην πορεία προστέθηκε και η φημολογία περί δημοσκοπήσεων που έδειχναν «κατάρρευση» της Αννίτας Δημητρίου. Είχε αρχίσει πλέον να είναι διάχυτη μια αμφισβήτηση και μια καχυποψία προς την ίδια και τους χειρισμούς της στην ηγεσία του κόμματος.

Σίγουρα, το σενάριο μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, το οποίο αιωρείτο πάνω και πέριξ της Πινδάρου, ασκούσε πίεση και προς την ίδια και προς το κόμμα. Ο κίνδυνος όχι μόνο μιας νέας εκλογικής ήττας, αλλά και μιας οριστικής διάσπασης της παράταξης ήταν ορατός. Βέβαια, δεν θα μάθουμε ποτέ εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα προχωρούσε σε μία αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές, έξω από τις κομματικές διαδικασίες, στην περίπτωση που η Αννίτα επέμενε μέχρι τέλους στην υποψηφιότητά της.

Υπήρξε κάτι άλλο;

Το δεδομένο είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, ήταν, σύμφωνα με συναγερμικά στελέχη που έτυχε να τη συναντήσουν σε κοινωνικές υποχρεώσεις, αρκετά προβληματισμένη για την εξέλιξη των πραγμάτων. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, είχε λάβει την απόφαση της από την Τετάρτη.

Την Πέμπτη το πρωί, μετά το Εκτελεστικό Γραφείο, στο οποίο έγινε συζήτηση γύρω από τη φιλοσοφία της τοποθέτησης του Γιώργου Παμπορίδη την προηγούμενη μέρα για πρωτοβουλία συναίνεσης, η Αννίτα Δημητρίου, όπως λέγεται, είχε εκφράσει κάποιους προβληματισμούς για την υποψηφιότητά της. Επικοινώνησε με τον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος ήταν στη Βουλή, και τού ζήτησε να τον δει. Επικοινώνησε επίσης και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και κλείστηκαν δύο χωριστές συναντήσεις.

Γύρω στις 2:00 μ.μ. της Πέμπτης, στα γραφεία της Πινδάρου έφτασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου μαζί με τον επιχειρηματία και εκδότη της Αλήθειας, Φρίξο Κουλέρμο, ο οποίος είναι και ιστορικό στέλεχος του ΔΗΣΥ. (σ.σ. το κείμενο της έντυπης έκδοσης είχε ήδη σελιδωθεί πριν από την ανακοίνωση του κ. Κουλέρμου, η οποία διευκρίνισε ότι είναι η πρόεδρος του κόμματος που τον κάλεσε στην Πινδάρου). Το τι ακριβώς λέχθηκε δεν είναι γνωστό.

Ούτε ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος που διαδραμάτισε στην εξέλιξη της ιστορίας και γιατί δεν ήταν εξαρχής και οι τρεις ενδιαφερόμενοι μαζί. Σύμφωνα επίσης με κάποιες πληροφορίες (σ.σ. νεότερες της έντυπης έκδοσης) παρόντες στην Πινδάρου ήταν και ο Ονούφριος Κουλλά και ο Χάρης Μίλλας.

Ο Γιώργος Παμπορίδης έφτασε στην Πινδάρου μια ώρα αργότερα, όπως ήταν από πριν προγραμματισμένο. Η Αννίτα Δημητρίου ενημέρωσε ότι ήταν πρόθυμη, για την ενότητα του κόμματος, να αποσύρει το ενδιαφέρον της. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης απάντησαν ότι θα παραμείνουν υποψήφιοι μέχρι τέλους. Ο Φρίξος Κουλέρμος, κατά τον Παμπορίδη, τού ζήτησε να αποχωρήσει και ο ίδιος, μετά που η Αννίτα τούς γνωστοποίησε ότι θα αποχωρούσε, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. Τον προέτρεψε μάλιστα να σκεφτεί το πολιτικό του μέλλον.

Κάποια στιγμή ο εκδότης αποχώρησε και παρέμειναν οι τρεις τους σε μια συζήτηση, η οποία κατά διαστήματα ήταν έντονη, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι. Ολοκληρώθηκε μάλιστα σχετικά σύντομα, ωστόσο η τελική ανακοίνωση καθυστέρησε να βγει, πρώτον διότι η Αννίτα ενημέρωνε τηλεφωνικά άλλα στελέχη της ηγεσίας του κόμματος και δεύτερον διότι υπήρξε αρκετή διαβούλευση μέχρι να οριστικοποιηθεί το κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε.

Στελέχη της ηγεσίας με τα οποία επικοινώνησε η πρόεδρος του κόμματος για να τους ανακοινώσει την εξέλιξη αναφέρουν πως διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια φόρτιση. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, της μετέφεραν την ίδια ώρα και τη διαφωνία τους, ορισμένοι μάλιστα σε έντονο ύφος.

Σύμφωνα επίσης με κάποιες πληροφορίες, η Αννίτα Δημητρίου, ζήτησε από διάφορους στήριξη για να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος.

Στο προσκήνιο ο Χάρης Γεωργιάδης

Στην εξίσωση των συναγερμικών εξελίξεων μπήκε από την Παρασκευή και το όνομα του προέδρου του «Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης» και τέως αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη. Οι πληροφορίες φέρουν τον Χάρη Γεωργιάδη να δέχεται έντονες παραινέσεις από στελέχη αλλά και μέλη του κόμματος για να παρέμβει στις εξελίξεις. Μηνύματα παραίνεσης έφτασαν και από την Αθήνα, καθώς ο Χάρης Γεωργιάδης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΕΛΚ.

Ο ίδιος ο Χάρης Γεωργιάδης δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ και δεν το κρύβει. Σίγουρα δεν είναι άτομο το οποίο συνηθίζει να προβαίνει σε βεβιασμένες κινήσεις. Οι πληροφορίες τον φέρουν να διατηρεί ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τον Γιώργο Παμπορίδη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι δύο τους διατηρούν καλές σχέσεις και αμοιβαία εκτίμηση, έχουν όμως και κάποιες πολιτικές διαφωνίες. Ο Χάρης Γεωργιάδης είναι εκφραστής της πιο «δεξιάς» γραμμής του ΔΗΣΥ, με ξεκάθαρες θέσεις και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην ότι θα οδηγήσουν σε κάποια νέα ανατροπή του σκηνικού. Το δεδομένο είναι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες ζυμώσεις, διότι, όπως διαφαίνεται με το πέρασμα του χρόνου, η απόφαση της περασμένης Πέμπτης προκάλεσε αντιδράσεις σε συναγερμικούς κύκλους.

Αννίτα και Παμπορίδης στα κανάλια

Την επομένη της απόφασης, η Αννίτα Δημητρίου και ο Γιώργος Παμπορίδης βγήκαν σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, προβαίνοντας σε δηλώσεις. Η πρόεδρος του κόμματος κινήθηκε ουσιαστικά στη γραμμή της ανακοίνωσης της Πέμπτης, επαναλαμβάνοντας τη θέση για απόφαση ενότητας, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης ήταν αρκετά αιχμηρός στις τοποθετήσεις του, με υπαινιγμούς για κηδεμόνες.

Μια σαφής αιχμή κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου για την παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου στην Πινδάρου.

Αυτό όμως που προκάλεσε αίσθηση ήταν η ανάρτησή του για την πρόεδρο του κόμματος, μέσω της οποίας έδειχνε να εκφράζει τη στήριξή του προς το πρόσωπό της. Τις προηγούμενες μέρες είχε ασκήσει έντονη κριτική προς την ηγεσία του κόμματος για τους χειρισμούς της. Ενδεχομένως, μέσω της δήλωσης στήριξής του, να αφήνει, για πολλούς, υπαινιγμούς για υπόγειο πόλεμο κατά της Αννίτας Δημητρίου και, ενδεχομένως, για απόφαση που λήφθηκε από μέρους της υπό κάποιας μορφής πίεση που της ασκήθηκε.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, από την πλευρά του, δεν προχώρησε σε καμία τηλεοπτική παρέμβαση και σε καμία δήλωση. Περιορίστηκε σε γραπτή δήλωση το βράδυ της Πέμπτης, μέσω της οποίας εκθείαζε την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου, είχε έντονο προεκλογικό στίγμα και κατέληγε με την παραίνεση: «Μαζί προχωρούμε».

Έκλεισε οριστικά η πόρτα από ΔΗΚΟ – ΕΛΑΜ;

Ένα από τα θέματα που συζητούνται πλέον έντονα ανάμεσα σε συναγερμικούς είναι και το θέμα των κομματικών συνεργασιών υπό τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Κατά καιρούς, ακόμα και τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, κυκλοφορούσε ως σενάριο μια πιθανή συνεργασία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κεντροδεξιάς συνεργασίας.

Ή, ως παραλλαγή, καλλιεργείτο ή αφηνόταν να διαρρέει ότι υπήρχε ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΔΗΚΟ με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές. Βέβαια, και το ένα και το άλλο σενάριο ήταν απομακρυσμένα και με ελάχιστες πιθανότητες εφαρμογής, λόγω των εσωκομματικών ισορροπιών στο ΔΗΚΟ και του ισχυρού ερείσματος του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Εξάλλου, μετά και τον τελευταίο ανασχηματισμό και την ενίσχυση της δηκοϊκής παρουσίας στην Κυβέρνηση, αλλά και του συντονισμού που γίνεται πλέον μεταξύ Προεδρικού και κόμματος, δεν υπάρχουν και ισχυροί λόγοι για αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση.

Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες μας, υπήρχαν κάποια υπόγεια κανάλια επικοινωνίας κύκλων του ΔΗΚΟ με την Πινδάρου, όπου αιωρείτο ένα σενάριο κορύφωσης μίας πολιτικής διαφωνίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ. Αυτό το οποίο κυκλοφορεί από την Πέμπτη το βράδυ είναι ότι η προχθεσινή εξέλιξη έκλεισε οριστικά αυτή την πόρτα, διαμηνύοντας πως η όποια συνεργασία θα έμπαινε στην εξίσωση και στη βάση του ποιος θα είναι ο υποψήφιος.

Στην εξίσωση, από ορισμένους, μπαίνει και η περίπτωση του ΕΛΑΜ, το οποίο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα στήριζε την Αννίτα Δημητρίου για την Προεδρία της Βουλής. Μετεκλογικά, όπως λέγεται, η σχέση αυτή έχει αποκατασταθεί.

Αυτό το οποίο υποδεικνύουν ορισμένοι συναγερμικοί κύκλοι είναι πως ούτε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ούτε με τον Γιώργο Παμπορίδη υπάρχει προοπτική εξασφάλισης ψήφων από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ. Στην πρώτη περίπτωση, λόγω των θέσεων του Αβέρωφ στο Κυπριακό, αλλά και λόγω της φημολογίας περί στήριξης του Μαυρογιάννη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, και στη δεύτερη περίπτωση, διότι γυροφέρνει η ιστορία με την πιθανότητα υποψηφιότητας Παμπορίδη το 2023, με στήριξη και του ΑΚΕΛ.

Πέραν αυτού, ορισμένοι στον ΔΗΣΥ δεν βλέπουν με θετικό μάτι τα σενάρια που διαρρέουν περί συνεργασίας ή στήριξης της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, είτε από τον Φειδία Παναγιώτου είτε από το VOLT. Καταγράφεται μάλιστα και έντονη μουρμούρα, για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση.