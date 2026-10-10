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Σημαντικές πολιτικές ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, εκ των ισχυρά ενεργών στελεχών του κόμματος, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τις εξελίξεις της περασμένης Πέμπτης. Ο πρόεδρος του «Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης» δέχεται ισχυρές και έντονες παραινέσεις από στελέχη και μέλη του κόμματος να παρέμβει στις εξελίξεις. Όπως πληροφορούμαστε, ο Χάρης Γεωργιάδης, διατηρεί ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τον Γιώργο Παμπορίδη και δεν αποκλείεται μετά το Σαββατοκύριακο να προκύψουν εξελίξεις.

Η Αννίτα Δημητρίου βγήκε χθες μπροστά, με παρουσία σε όλα τα κανάλια, για να επικοινωνήσει την απόφασή της για απόσυρση της υποψηφιότητάς της για το χρίσμα. Διαμήνυσε την ανάγκη για ενότητα της παράταξης και πρόταξε το καλό του Δημοκρατικού Συναγερμού, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι δέχθηκε πιέσεις. Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης βγήκε με προεκλογική διάθεση σε όλες τις χθεσινές τηλεοπτικές του παρεμβάσεις, αφήνοντας αιχμές για τον Αβέρωφ Νεοφύτου και εκφράζοντας τη στήριξή του προς την πρόεδρο του κόμματος. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου χθες δεν επανήλθε με νέα τοποθέτηση ή δήλωση, πέραν της ανακοίνωσης της Πέμπτης.

Από χθες είναι γνωστό και επιβεβαιωμένο ότι ζήτησε τα έντυπα υποψηφιότητας και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει με δική του υποψηφιότητα. Ακούστηκε χθες και το όνομα του Λουκά Φουρλά.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης παρουσιάζονται πάντως αποφασισμένοι να είναι υποψήφιοι μέχρι τέλους στον ΔΗΣΥ. Η πρόεδρος του κόμματος, στις δημόσιες παρεμβάσεις της χθες, διαμήνυσε πως είναι δεδομένη η υποψηφιότητα και των δύο εντός των κομματικών διαδικασιών του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και η δέσμευσή τους ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης.

Υπερασπίστηκε την απόφασή της

Η Αννίτα Δημητρίου, σε όλες τις τηλεοπτικές της παρεμβάσεις, υπερασπίστηκε την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της, με στόχο, όπως είπε, να διασφαλίσει την ενότητα του κόμματος.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ήταν προσωπική και προέκυψε έπειτα από προβληματισμό για την πορεία του κόμματος, καθώς διαπίστωσε την ανησυχία που επικρατούσε ανάμεσα στα μέλη του ΔΗΣΥ.

«Ήταν δική μου προσωπική εισήγηση, βλέποντας την ανησυχία των μελών του κόμματος. Οφείλω να διασφαλίσω την ενότητα και ότι το κόμμα θα πορευθεί ενωμένο και δυνατό, για να έχει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης για το 2028», ανέφερε στην παρέμβασή της στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για μια δύσκολη και προσωπική απόφαση.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε, παράλληλα, τη στενοχώρια της για όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις ξεπεράστηκαν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Πολλές φορές υπερέβησαν τα επιτρεπτά όρια που μπορεί κάποιος να πολιτεύεται. Με στενοχωρούν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν τα υιοθετώ και σίγουρα δεν με αγγίζουν», ανέφερε.

Ερωτηθείσα ποιοι βρίσκονται πίσω από τις «κατινιές» και τους ψιθύρους, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, επισημαίνοντας ότι η ανησυχία για την πορεία του κόμματος είναι αντιληπτή ακόμη και από όσους δεν είναι μέλη του.

«Δεν χρειάζεται να είσαι μέλος του κόμματος για να νιώσεις την ανησυχία και την αγωνία, καθώς και τον κίνδυνο να εισέλθει το κόμμα σε μια διχόνοια και να διασυρθεί», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου, στα γραφεία του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου τον χαρακτήρισε ιστορικό στέλεχος της παράταξης, τονίζοντας ότι δεν αρνήθηκε ποτέ συνάντηση σε κανέναν.

«Είναι ένα ιστορικό στέλεχος και δεν έχω αρνηθεί ποτέ και σε κανέναν μια συνάντηση. Το κάνω από την πρώτη μέρα που πολιτεύθηκα και έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κουλέρμος βρέθηκε στην Πινδάρου από ενδιαφέρον για το κόμμα. «Όλοι ξέρουν τα πάντα και ακούω τρελά σενάρια. Είναι απίστευτο», σχολίασε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δική της ήταν η εισήγηση να καλέσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη σε συνάντηση, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε έναν υποψήφιο για το χρίσμα του κόμματος, κάτι που τελικά δεν κατέστη εφικτό.

Ερωτηθείσα για τις αναφορές του κ. Παμπορίδη περί «κηδεμόνων», δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε ποιους αναφερόταν και προέτρεψε να απευθυνθούν στον ίδιο για διευκρινίσεις.

«Έχουμε ανθρώπους που μας συμπαθούν και ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν. Έτσι είναι η πολιτική», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα ο Ιωνάς Νικολάου, σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες.

«Μπορεί να ενδιαφερθούν και άλλοι. Είναι δικαίωμά του να πάρει τα έντυπα και να κατέλθει ως υποψήφιος. Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα και πρέπει να το καταλάβουν όλοι», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά το δείπνο σε ψαροταβέρνα, στο οποίο συμμετείχαν η ίδια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα πρόσωπα, καθώς και το κατά πόσο αυτό επηρέασε την απόφασή της, ανέφερε ότι έλαβε υπόψη όλες τις παραμέτρους.

«Δεν ήταν μυστικό δείπνο και θα συνεχίσω να συναντιέμαι με όλους», τόνισε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται πικρία για την απόφασή της να αποσυρθεί. Όπως εξήγησε, αρχικά θεωρούσε ότι η πρόεδρος του κόμματος έπρεπε να συμμετέχει στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια, παρακολουθώντας τις συζητήσεις, τη συνωμοσιολογία και τον κανιβαλισμό που, όπως είπε, έβλαπταν την παράταξη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποχώρησή της θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της ενότητας.

Ερωτηθείσα αν σκέφτηκε να εγκαταλείψει και την προεδρία του κόμματος, απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα παραμείνει στη θέση της για να διασφαλίσει την ενότητα. «Θα είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ενότητα. Δεν καταθέτουμε τα όπλα στην πρώτη δυσκολία», ανέφερε.

Έντονος ο Παμπορίδης

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπορίδης, αναφέρθηκε και στα γεγονότα που οδήγησαν τελικά στην κατάληξη της Πέμπτης το απόγευμα. Όπως είπε στη μεσημβρινή εκπομπή του ALPHA, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, η Αννίτα Δημητρίου τον κάλεσε στο γραφείο της στη Βουλή και του ανακοίνωσε τις προθέσεις της να μην κατέλθει στην εσωκομματική διαδικασία. Όπως ο ίδιος ομολογεί, επιχείρησε να τη μεταπείσει, ωστόσο, φάνηκε από την αρχή αποφασισμένη. Του ζήτησε να είναι στις 15:00 στην Πινδάρου, γιατί είχε ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και του ανέφερε ότι στη συνέχεια θα ήθελε να δει και τους δύο στον 5ο όροφο.

«Είμαι πολύ κοντά, μου είπε, να πάρω τις οριστικές μου αποφάσεις και θέλω να έρθεις στις 15:00 στο γραφείο μου. Κατάλαβα ότι αυτές θα ήταν οι προθέσεις της και ήθελα να την ενθαρρύνω να αναθεωρήσει».

Όταν έφτασε στον ΔΗΣΥ, ήταν ήδη σε εξέλιξη η συνάντηση Αννίτας – Αβέρωφ, παρουσία του εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια», Φρίξου Κουλέρμου.

Σύμφωνα με τον Παμπορίδη, αρχικά η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ρώτησε τους δύο εάν βλέπουν κάποιον τρόπο ώστε να «σπάσει» το αδιέξοδο που επικρατούσε στο κόμμα.

«Εγώ είχα δηλώσει δημόσια την πρόθεσή μου να αποσυρθώ εάν αποσυρθεί και ο κ. Νεοφύτου, προς όφελος της προέδρου. Αυτό το θέμα δεν τέθηκε καν και δεν ήταν στο τραπέζι. Η πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε άλλη προοπτική, μας ανακοίνωσε ότι, υπό τις περιστάσεις και για να μην οδηγηθεί το κόμμα σε άλλες στενωπούς που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν ακόμη και την ίδια την ύπαρξη του κόμματος, προτίθεται η ίδια να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Μετά μας ρώτησε, λέγοντας ότι θα ήταν ευκταίο να πάμε με μια υποψηφιότητα, εάν κάποιος ήταν διατεθειμένος να τραβήξει πίσω. Ο κ. Αβέρωφ είπε ότι δεν πρόκειται, απάντησα και εγώ ότι η δική μου υποψηφιότητα είναι μέχρι τέλους και ολοκληρώθηκε η συνάντηση».

Ερωτηθείς εάν υπήρξαν παρεμβάσεις, είτε από τον παρόντα Φρίξο Κουλέρμο, είτε από άλλο στέλεχος της Πινδάρου, ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι, όταν ο ίδιος και ο Αβέρωφ Νεοφύτου βγήκαν από το γραφείο της προέδρου του κόμματος, ο κ. Κουλέρμος τον συμβούλευσε «να παραιτηθώ από την προσπάθεια».

«Η πρόεδρος αναγνώρισε ότι αυτό το οποίο εμποδίζει τον κ. Νεοφύτου να ενταχθεί στις εσωκομματικές διαδικασίες είναι η δική της υποψηφιότητα και, αποσύροντάς την, του ζήτησε να διαβεβαιώσει για την ένταξή του στην εσωκομματική διαδικασία και έτσι έγινε».