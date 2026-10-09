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Το όνομα του Λουκά Φουρλά ως πιθανή επιλογή για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας γυροφέρνει όλο και πιο έντονα στα συναγερμικά πηγαδάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο ευρωβουλευτής, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Κύπρο, επιστρέφοντας από το Στρασβούργο, έχει βολιδοσκοπηθεί από κομματικούς παράγοντες για το ενδεχόμενο να καταθέσει το ενδιαφέρον του στην εσωκομματική διαδικασία.

Ο ίδιος, προς το παρόν, κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Το σενάριο μιας τρίτης επιλογής μεταξύ Αβέρωφ και Παμπορίδη συζητείται από διάφορους κύκλους του ΔΗΣΥ, οι οποίοι διαφωνούν με τη χθεσινή εξέλιξη.

Αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό είναι ότι, στο πλαίσιο των διαφόρων ζυμώσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα, σε διάφορα επίπεδα και προς διάφορες κατευθύνσεις, τόσο στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο, οι όποιες αποφάσεις ή ανακοινώσεις από οποιονδήποτε δεν θα γίνουν άμεσα.

Ως γνωστό, έχει πάρει τα έντυπα για υποψηφιότητα και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ωστόσο, δεν είναι σίγουρα το πώς τελικά θα κινηθεί.

Στην εξίσωση μπαίνει και το κατά πόσο μία τρίτη υποψηφιότητα θα επηρεάσει τις κομματικές ισορροπίες, αλλά και το εάν τελικά θα λειτουργήσει ευνοϊκά ή αρνητικά στους υφιστάμενους διεκδικητές του χρίσματος.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται ότι θα γίνουν διάφορες επαφές και συναντήσεις στελεχών, οπότε και ενδεχομένως να ωριμάσουν οι όποιες κινήσεις πρόκειται να γίνουν.

Αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι στο συναγερμικό στρατόπεδο υπάρχει αναβρασμός και ότι η κίνηση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις αλλά και διαφωνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στελέχη του κόμματος εξέφρασαν τη διαφωνία τους για την επιλογή της, μάλιστα, σε έντονο ύφος και προς την ίδια. Αυτό το οποίο τονίζουν και επισημαίνουν είναι ότι η όποια απόφαση έπρεπε να είχε συλλογικό χαρακτήρα.