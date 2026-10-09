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Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες χθες στο συναγερμικό στρατόπεδο. Το σκηνικό ανατράπηκε, αλλά το τοπίο παραμένει ακόμη θολό. Η Αννίτα Δημητρίου απέσυρε το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος, επικαλούμενη την ενότητα της παράταξης. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης παραμένουν, προς το παρόν, μέχρι τέλους διεκδικητές, αλλά με το ερωτηματικό να αιωρείται ακόμα για τον τέως πρόεδρο του κόμματος ως προς το εάν τελεσίδικα θα είναι εντός των κομματικών διαδικασιών.

Το κλίμα πάντως εντός και εκτός Πινδάρου παραμένει βαρύ και η εσωστρέφεια παραμένει στο κόμμα, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου ζήτησε και πήρε το έγγραφο συλλογής υπογραφών στήριξης της υποψηφιότητας του.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέδωσε χθες αργά το απόγευμα ανακοίνωση, με την οποία αναφέρεται στην απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα, μιλά για διακυβεύματα πολιτικής και καταλήγει με το σχόλιο: «Μαζί προχωρούμε».

«Εδώ και δέκα ημέρες δήλωσα ότι συντάσσομαι με το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας.

Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία. Πολύτιμος και αναντικατάστατος πυρήνας αυτού του παγκύπριου κινήματος είναι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός περιφρουρεί και την ενότητα της παράταξης.

Και αυτόν τον υπέροχο κόσμο δήλωσα επανειλημμένως πως ποτέ δεν θα τον πληγώσω.

Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της παράταξής μας, κ. Αννίτας Δημητρίου, που έλαβε μια σώφρονα και υπεύθυνη απόφαση που ενισχύει την ενότητα της παράταξης, ένα μόνο έχω να πω: Μαζί προχωρούμε!», ήταν η γραπτή δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Από πλευράς Παμπορίδη δεν υπήρξε οποιαδήποτε δήλωση. Αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον του είναι ότι ο ίδιος θα παραμείνει μέχρι τέλους διεκδικητής του χρίσματος του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Προβληματισμός και ανησυχία

Η χθεσινή εξέλιξη, πάντως, δεν φαίνεται να έφερε ηρεμία και νηνεμία στο συναγερμικό στρατόπεδο. Η ανακοίνωση της απόφασης, που ακολούθησε τη σύσκεψη των τριών, δηλαδή της Αννίτας Δημητρίου, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν από το πρωί περί πρόθεσης της προέδρου του ΔΗΣΥ να αποσυρθεί από τη μάχη. Η εξέλιξη προκάλεσε ένα μούδιασμα. Για κάποιους ήταν αναμενόμενη, ως αποτέλεσμα του κλίματος που είχε δημιουργηθεί.

Από την άλλη, ωστόσο, αυτό το οποίο εγείρεται ως προβληματισμός από πολλούς είναι το τι θα γίνει με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος και εάν αυτή η εξέλιξη θα είναι προς όφελος της παράταξης.

Μεταξύ των στελεχών του κόμματος επικρατούν έντονες και διιστάμενες απόψεις για την εξέλιξη. Κάποιοι, μάλιστα, εγείρουν και ζήτημα ηγεσίας για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, υποδεικνύοντας πως η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα υποχώρησης της Αννίτας Δημητρίου στις πιέσεις που δέχθηκε. Αν, όμως, ισχύει αυτό, όπως σημειώνουν, υποδηλώνει αδυναμία ηγεσίας και αυτό δεν αρμόζει στην ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ήταν αποτέλεσμα πιέσεων;

Στην Πινδάρου χθες υπήρξαν δύο συσκέψεις. Η πρώτη μεταξύ Αννίτας Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και του εκδότη της Αλήθειας και παλαιού στελέχους του ΔΗΣΥ Φρίξου Κουλέρμου. Η δεύτερη που ακολούθησε ως συνέχεια της πρώτης, είχε παρών και τον Γιώργο Παμπορίδη, ενώ ο Κουλέρμος αποχώρησε.

Στις δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η απόφαση ήταν δική της και λήφθηκε χωρίς πίεση, χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς κανέναν όρο. Το επανέλαβε, μάλιστα, τρεις φορές.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να έχει τον δικό του υποψήφιο και να πορευτεί ενωμένος προς τις προεδρικές εκλογές. Συνέχισε λέγοντας ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες της παράταξης θα τηρηθούν και η ετυμηγορία των μελών θα είναι σεβαστή.

«Τις τελευταίες μέρες μιλώ συνεχώς με τον κόσμο μας. Εισπράττω και κατανοώ την ανησυχία και την αγωνία τους για τον κίνδυνο να διχαστεί ξανά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν καταστροφικό και για το κόμμα και για τον τόπο και θα είχε επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην τελική μας προσπάθεια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως είναι πρωτίστως δική της ευθύνη, ως πρόεδρος, να μην επιτρέψει τον διχασμό, να διασφαλίσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος, συνέχισε, είναι πάνω από πρόσωπα.

Η κ. Δημητρίου επανέλαβε ότι για την ίδια προέχει η ενότητα και η συνοχή της παράταξης και, ως εκ τούτου, ως θεματοφύλακας της ενότητας έχει καταλήξει στην απόφασή της να μη θέσει υποψηφιότητα για διεκδίκηση του χρίσματος.

«Πολιτεύομαι πάντοτε με καθαρότητα και ειλικρίνεια και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω, για τους πολίτες με τους πολίτες, για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για την Κύπρο μας», τόνισε.

Ερωτηθείσα αν της ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις, ξεκαθάρισε ότι αυτή ήταν δική της εισήγηση και ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία πίεση, προσθέτοντας ότι «εδώ είμαστε ακριβώς για ένα κοινό σκοπό, για το Δημοκρατικό Συναγερμό και για τον τόπο. Τα βάλαμε κάτω, συζητήσαμε, αυτό ήθελαν και τα μέλη και τα στελέχη μας και για αυτό λήφθηκε αυτή η απόφαση. Και έτσι θα πορευτούμε ενωμένοι μέχρι και την τελική ευθεία».

Τι αναφέρεται στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο, πάντως, κυκλοφορούν διάφορα. Το δεδομένο είναι ότι το σενάριο απόσυρσης του ενδιαφέροντος της Αννίτας Δημητρίου φαίνεται ότι γυρόφερνε στο μυαλό της από την προηγούμενη μέρα. Χθες το πρωί διαφάνηκε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Εκτελεστικού Γραφείου, ότι υπήρχε πρόθεση από μέρους της να κάνει κίνηση, επικαλούμενη τη συναίνεση, στο πλαίσιο και των δηλώσεων του Γιώργου Παμπορίδη την προηγούμενη μέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μοιραστεί τον προβληματισμό της με συνεργάτες της, λέγοντας πως σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να τραβηχτεί η ίδια πίσω, επικαλούμενη λόγους ενότητας.

Είναι, όμως, γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες είχε δεχθεί από διάφορες πλευρές αρκετή πίεση. Κάποια σημεία αναφοράς των προηγούμενων ημερών ήταν καθοριστικά:

1ον: Η αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου στο περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα μεταξύ του ίδιου, της προέδρου του ΔΗΣΥ, του εκδότη του «Πολίτη» Κρις Παναγιώτου και του διευθυντή της εφημερίδας Διονύση Διονυσίου. Ο απόηχος από τη συγκεκριμένη αναφορά ήταν έντονος και προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ των συναγερμικών. Προκαλούσε έντονο προβληματισμό η συζήτηση περί εξωθεσμικών παρεμβάσεων στον ΔΗΣΥ.

2ον: Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της περασμένης Παρασκευής, η οποία ήταν έντονη και για πρώτη φορά διαφάνηκε, μέσα από τοποθετήσεις μελών του συλλογικού οργάνου, έμμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας για τους χειρισμούς της σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές.

3ον: Η φημολογία περί δημοσκοπήσεων που έδειχναν ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είχαν αντίκτυπο στην πρόεδρο του κόμματος, αλλά και η έντονη ανησυχία που διαπιστωνόταν ότι επικρατούσε εντός του συναγερμικού ακροατηρίου για τις εξελίξεις.

Ποια η επόμενη μέρα

Το τι θα πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως από μέρους του, αλλά πλέον δεν φαίνεται ότι υπάρχει και λόγος να μην κατέλθει στις εσωκομματικές διαδικασίες. Το ερώτημα που εγείρεται είναι γιατί η Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της πριν διασφαλίσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα διεκδικήσει το χρίσμα εντός των διαδικασιών του κόμματος.

Στα συναγερμικά πηγαδάκια κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, τα οποία, μεταξύ άλλων, προϊδεάζουν για εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλα στελέχη του κόμματος. Προς το παρόν, βέβαια, δεν υπάρχει οτιδήποτε στον ορίζοντα γι’ αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητείται έντονα πλέον.

Η Αννίτα Δημητρίου, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρξει άλλος υποψήφιος, απάντησε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αν θα υπάρξει κι άλλο ενδιαφέρον».

Σε παρατήρηση αν ενδεχομένως θεωρεί εκ των υστέρων ότι η εξαγγελία της ήταν βεβιασμένη, απάντησε ότι δεν είναι κακό, ως πρόεδρος του κόμματος, να θεωρούσε ότι έπρεπε και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Υπήρξε συναλλαγή;

Το σίγουρο είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου έκανε πίσω, αφήνοντας γήπεδο για να παίξουν μπάλα ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, με την ίδια να παραμένει στην προεδρία του κόμματος. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι στην πορεία δεν μπορεί να υπάρξουν αναταράξεις.

Πολλά στελέχη, πάντως, εγείρουν ζήτημα για τον τρόπο που η Αννίτα Δημητρίου χειρίστηκε το θέμα ως προσωπική υπόθεση, υποδεικνύοντας πως η όποια απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί είτε σε επίπεδο ηγεσίας είτε σε επίπεδο συλλογικού οργάνου. Ή, έστω, ότι θα έπρεπε να ενημερώσει προηγουμένως για την πρόθεσή της.