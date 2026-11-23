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Σημαντικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος δημιουργούν τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής, κατά την οποία ένας συνδυασμός στοχευμένης θεραπείας και χημειοθεραπείας οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι όγκοι δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμοι στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν, κατά τη διάρκεια του 38ου Συμποσίου EORTC–NCI–AACR για τους μοριακούς στόχους και τις αντικαρκινικές θεραπείες, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Η μελέτη αφορά τον συνδυασμό του από του στόματος φαρμάκου daraxonrasib με δύο καθιερωμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τη γεμσιταβίνη και τη nab-πακλιταξέλη.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον καρκίνο ταυτόχρονα με δύο διαφορετικούς μηχανισμούς: την αναστολή των μοριακών σημάτων που τροφοδοτούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και τη δράση της χημειοθεραπείας.

Εξαφανίστηκαν οι όγκοι στο 8,2% των ασθενών

Στη δοκιμή φάσης 1/2, με την ονομασία RMC-GI-102, συμμετείχαν 61 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, οι οποίοι δεν είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία για τη μεταστατική νόσο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το 60,7% των ασθενών παρουσίασε επιβεβαιωμένη αντικειμενική ανταπόκριση, δηλαδή σημαντική συρρίκνωση ή εξαφάνιση των όγκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο 8,2% των ασθενών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πέντε άτομα, καταγράφηκε πλήρης ανταπόκριση. Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμοι στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Το εύρημα είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με την οριστική ίαση. Η πλήρης απεικονιστική ανταπόκριση δεν αποκλείει την παρουσία καρκινικών κυττάρων που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με τις διαθέσιμες εξετάσεις ούτε την πιθανότητα μελλοντικής υποτροπής.

Παράλληλα, στο 90,2% των ασθενών καταγράφηκε έλεγχος της νόσου, δηλαδή πλήρης ή μερική ανταπόκριση ή σταθεροποίηση της κατάστασης.

Πάνω από έναν χρόνο χωρίς επιδείνωση της νόσου

Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα αφορά τη διάρκεια ελέγχου της νόσου.

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου έφθασε τους 12,8 μήνες. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν χωρίς καταγεγραμμένη επιδείνωση του καρκίνου ή θάνατο, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη της μελέτης.

Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης στη θεραπεία ήταν 11,1 μήνες. Επιπλέον, το εκτιμώμενο ποσοστό συνολικής επιβίωσης στους 12 μήνες ανήλθε στο 76,6%.

Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν 18,3 μήνες.

Τα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος συγκαταλέγεται στις δυσκολότερες μορφές καρκίνου ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ερευνητές, με τις συμβατικές χημειοθεραπευτικές προσεγγίσεις η διάμεση συνολική επιβίωση κυμαίνεται ιστορικά περίπου μεταξύ οκτώ και έντεκα μηνών, ενώ η συρρίκνωση των όγκων καταγράφεται σε ποσοστά 23% έως 42%.

Ωστόσο, οι συγκρίσεις αυτές βασίζονται σε αποτελέσματα προηγούμενων μελετών και όχι σε άμεση σύγκριση των δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της νέας δοκιμής.

Το φάρμακο που στοχεύει την πρωτεΐνη RAS

Το daraxonrasib ανήκει σε μια νέα κατηγορία στοχευμένων αντικαρκινικών θεραπειών, οι οποίες παρεμβαίνουν στη λειτουργία της πρωτεΐνης RAS.

Η πρωτεΐνη αυτή λειτουργεί ως μοριακός διακόπτης που ρυθμίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.

Σε περισσότερους από εννέα στους δέκα καρκίνους του παγκρέατος εντοπίζονται μεταλλάξεις σε γονίδια της οικογένειας RAS, οι οποίες μπορούν να διατηρούν ενεργοποιημένα τα σήματα ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων.

Το daraxonrasib έχει σχεδιαστεί ώστε να αναστέλλει την ενεργή μορφή της πρωτεΐνης RAS, παρεμβαίνοντας στις διεργασίες που επιτρέπουν στον καρκίνο να αναπτύσσεται.

Στη συγκεκριμένη δοκιμή, το φάρμακο χορηγήθηκε καθημερινά από το στόμα, παράλληλα με τη χημειοθεραπεία.

Η προσέγγιση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τη μοριακή στόχευση με την αντικαρκινική δράση των ήδη χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.

Τι λένε οι ερευνητές

Ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Wungki Park, ογκολόγος στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατηρούνται τόσο υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης όσο και παρατεταμένος έλεγχος της νόσου.

Όπως εξήγησε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η διάρκεια της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου υπερβαίνει πλέον τον έναν χρόνο, ενώ το ποσοστό επιβίωσης στους 12 μήνες προσφέρει πρόσθετες ενδείξεις για την πιθανή κλινική αξία της θεραπευτικής προσέγγισης.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, καθώς πρόκειται για μελέτη πρώιμης φάσης χωρίς ομάδα ασθενών που να λαμβάνει μόνο χημειοθεραπεία για άμεση σύγκριση.

Η καθηγήτρια Elena Garralda, πρόεδρος του επιστημονικού συμποσίου και συνδιευθύντρια του προγράμματος κλινικής έρευνας του Vall d’Hebron Institute of Oncology, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα ενισχύουν την προοπτική συνδυασμού των θεραπειών που στοχεύουν την RAS με τις υπάρχουσες αντικαρκινικές θεραπείες.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες

Στις συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονταν δερματικά εξανθήματα, διάρροια και κόπωση, καθώς και αιματολογικές διαταραχές που συνδέονται με τη χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν με τις συνήθεις ιατρικές παρεμβάσεις.

Η διακοπή της θεραπείας εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών που αποδόθηκαν στο daraxonrasib καταγράφηκε στο 5% των ασθενών.

Η αξιολόγηση της ασφάλειας του συνδυασμού συνεχίζεται, καθώς απαιτούνται περισσότερα δεδομένα από μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Το επόμενο βήμα: Μεγάλη κλινική δοκιμή φάσης 3

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί πως ο νέος συνδυασμός παρατείνει την επιβίωση περισσότερο από την καθιερωμένη χημειοθεραπεία.

Το ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η διεθνής τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή φάσης 3 RASolute-303, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη μελέτη εξετάζονται το daraxonrasib ως μονοθεραπεία και ο συνδυασμός του με γεμσιταβίνη και nab-πακλιταξέλη, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία χωρίς daraxonrasib, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία.

Το daraxonrasib έχει ήδη λάβει άδεια κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος.

Ωστόσο, η νέα συνδυαστική χρήση ως θεραπεία πρώτης γραμμής εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κλινική διερεύνηση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 θα καθορίσουν κατά πόσο η προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει νέα θεραπευτική επιλογή για περισσότερους ασθενείς.