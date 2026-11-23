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Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε η υπόθεση του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, ο οποίος κατηγορείται για τις ιδιότητες που διατηρούσε παράλληλα με το αξίωμά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Όπως ανάφεραν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή Λευκωσίας Χαράλαμπου-Μάριου Καραπατάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης και ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, η αναβολή ζητείται για να καλυφθούν εκκρεμότητες σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό.

Πιο συγκεκριμένα, από την υπεράσπιση του κ. Κούμα ζητήθηκε η διαβίβαση των δυο πορισμάτων που αφορούν έρευνες οι οποίες έγιναν σε βάρος του τέως προέδρου της ΚΟΠ. Η μια είναι η έρευνα που έκαναν οι Ηλίας Στεφάνου και Ευθύμιος Θ. Ευθυμίου για λογαριασμό της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού.

Η έτερη έρευνα είναι ποινική. Διατάχθηκε στη βάση των ευρημάτων των Στεφάνου και Ευθυμίου από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη. Ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια διορίστηκε η πρώην ανώτερη δικαστικός, Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία είχε καταλήξει, επίσης, σε ευρήματα.

Σημειώνεται πως έχουν ήδη έχουν παρέλθει οκτώ χρόνια από την ανάδειξη ενδεχόμενου ασυμβίβαστου σε βάρος του κ. Κούμα και έξι μήνες από την καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του.

Η υπόθεση δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε γοργούς ρυθμούς, αφού ενδεχομένως η γραμμή της υπεράσπισης του κ. Κούμα και συγκεκριμένα οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούν στην υπόθεση, Χρήστος Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης, να εγείρει προδικαστικές ενστάσεις.

Ο Γιώργος Κούμας αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο μέχρι πρότινος ισχυρός παράγοντας κατηγορείται όχι μόνο για το ασυμβίβαστο που τέθηκε επανειλημμένως με σειρά δημοσιευμάτων μας την τελευταία 8ετία, αλλά και για τα χρήματα που έλαβε απ΄ αυτές τις ιδιότητες.

Συνολικά, ο κ. Κούμας είναι αντιμέτωπος με 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δυο κατηγορίες οι οποίες αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα για ποσό €6.562.447.

Οι ιδιότητες για τις οποίες ελέγχεται και δικαστικά ο κ. Κούμας αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ, δηλαδή αρχικά ως αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, την TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και την TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί ακριβώς προέκυπτε το όποιο ασυμβίβαστο, που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.

Ο κ. Κούμας ως ανώτερος αξιωματούχος της ΚΟΠ, μέσω των δυο εταιρειών του πρόσφερε τις πιο πάνω υπηρεσίες εκμετάλλευσης τηλεοπτικού αθλητικού προϊόντος στις/στους ακόλουθες/ους οργανισμούς/οντότητες:

>> Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

>> Στην GO PLC (GO TV – Πρώην MTN TV).

>> Στη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.

>> Στην Cablenet.

>> Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το προϊόν αφορούσε τηλεοπτική παραγωγή αθλητικών γεγονότων, όπως πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας, αγώνες κυπριακές καλαθόσφαιρας και ιπποδρομίες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις δυο εταιρείες συμφερόντων του κ. Κούμα που παρήγαγαν αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν και πρόσφεραν συναφείς υπηρεσίες, δηλαδή η TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED (κατηγορούμενη «1») και η TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD (κατηγορούμενη «2»).