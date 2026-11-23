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Νέες ρυθμίσεις στο νέο σύστημα διορισμού, κυρίως στο κλειστό μητρώο που προτείνει το υπουργείο Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της σημερινής σύσκεψης της Υπουργού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Στόχος της σημερινής σύσκεψης, σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, ήταν να παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές και ρυθμίσεις που έγιναν στην πρόταση, στον απόηχο της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης επί του επίμαχου νομοσχεδίου και επί συγκεκριμένων σημείων που τέθηκαν επί τάπητος.

Πέραν όμως αυτών των ρυθμίσεων, το σημείο αγκάθι για το υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις παραμένει: Η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών περνά μέσα από την εξέταση. Σε αυτό εμμένει το Υπουργείο, με την κ. Μιχαηλίδου να επισημαίνει για άλλη μια φορά, πως κάτι άλλο πέραν από αυτό είναι αντισυνταγματικό.

Από πλευράς τους ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, παραμένουν σταθερές στη θέση τους για το εν λόγω σημείο, η οποία είναι άκρως αντίθετη με αυτήν του Υπουργείου. Την ίδια ώρα, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις επανέλαβαν το αίτημά τους για άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συζήτηση του θέματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύσκεψη των οργανώσεων με την Υπουργό (η οποία υπενθυμίζεται ορίστηκε για σήμερα μετά την άρνηση της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ να παρευρεθούν στην καθορισμένη συνάντηση της περασμένης Δευτέρας) δεν είναι η μοναδική για το θέμα αυτό.

Κι αυτό διότι, ακολουθεί συνάντηση της κάθε εκπαιδευτικής οργάνωσης με τον Διευθυντή της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας ξεχωριστά, ούτως ώστε να εξεταστούν επιμέρους σημεία και αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που αναμένεται να επηρεαστούν από το νέο σύστημα διορισμού.

Στο μεταξύ, όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή για συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Επομένως, το Υπουργείο υπολογίζει πως αρχές Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο θα είναι στη Βουλή, όπως αρχικά είχε δηλώσει.