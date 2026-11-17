Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η μεταρρύθμιση του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση της Κυβέρνησης για να διασφαλιστεί η ποιότητα στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και η ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά το Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντιμετώπιση μιας σημαντικής εκκρεμότητας που παραμένει ανοιχτή για παραπάνω από 10 χρόνια, με μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση για ένα σύγχρονο αξιοκρατικό και νομικά ασφαλές σύστημα διορισμών.

«Υπενθυμίζω ότι υπάρχει νομοθεσία, η οποία ενεργοποιείται 1η Σεπτεμβρίου 2027, με βάση την οποία θα διορίζονται μόνο τα άτομα που πέρασαν σε εξετάσεις διορισίμων. Εμείς δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει, γιατί δεν θα είχαμε αρκετό κόσμο πρώτα για να διορίσουμε και δεύτερο γιατί θυματοποιείται έτσι αρκετός κόσμος που εργάζεται σήμερα στα σχολεία και δεν θα είχε καμιά ευκαιρία να παραμείνει στο σύστημα. Άρα, έχουμε προτείνει τη δημιουργία ειδικού μητρώου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, ακόμα και με μία σύμβαση, δηλαδή 10 μηνών, αλλά και οι αντικαταστάτες όπου συζητούμε τη διάρκεια της αντικατάστασης», πρόσθεσε.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε η Υπουργός, οι αορίστου θεωρείται δεδομένο ότι έχουν το δικαίωμα να έχουν πρώτοι διορισμό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

«Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση μας αφορά σε διορισμό 50- 50, 50% από αυτό το μητρώο, άρα δεν χάνονται οι άνθρωποι που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα δημόσια σχολεία και 50% από τον κατάλογο διορισίμων. Θυμίζω ότι έχει κόσμο που έχει περάσει την εξέταση και έχει έννομο συμφέρον να διοριστεί. Οποιοσδήποτε όμως από αυτούς θέλει μονιμοποίηση, θα πρέπει να παρακαθίσει σε μία εξέταση κατάταξης που δεν θα έχει βάση. Άρα, όποιος γράψει υψηλά στην εξέταση αυτή θα έχει και τη μοριοδότηση», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι μοριοδοτείται ξανά η προϋπηρεσία με 20% και 10% η ημερομηνία κατάθεσης πτυχίου.

«Άρα, οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία, έχουν περισσότερη μοριοδότηση από τους υπόλοιπους. Συνεπώς, προτείνουμε ένα δίκαιο σύστημα, στο οποίο συνεχίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως και σήμερα, στους ανθρώπους που δουλεύουν με σύμβαση, διότι ξεκαθαρίζω οι συμβασιούχοι δεν έχουν σίγουρο και μόνιμο διορισμό. Λέγεται σύμβαση για αυτό ακριβώς το λόγο, γίνεται στη βάση αναγκών, όπως και οι αντικαταστάτες», ανέφερε.

Είπε, παράλληλα, ότι στην πορεία της διαβούλευσης άκουσαν τις εισηγήσεις των συνδικαλιστών, τις ανησυχίες και άλλαξαν σε πολλά σημεία την πρώτη τους πρόταση.

«Όλες αυτές οι προτάσεις είναι αναρτημένες. Άρα, έχουμε αποδεχτεί την ύπαρξη μητρώου, έχουμε αποδεχτεί το να μην κλείσει ποτέ το μητρώο μέχρι όλοι να μονιμοποιηθούν ή να γίνουν αορίστου. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν τα κίνητρα να δώσουν και την εξέταση βέβαια για να μονιμοποιούνται. Αποδεχθήκαμε η εξέταση να είναι συγκρίσιμη με τις προηγούμενες εξετάσεις, να μην είναι δηλαδή κάτι απλό, εύκολο, να είναι συγκρίσιμη. Αποδεχθήκαμε την εισήγηση των συνδικαλιστών και παραμένει το κύριο σημείο του αιτήματος τους πια, που είναι το να μπορούν να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι του μητρώου χωρίς καμιά εξέταση», πρόσθεσε.

Αυτό, συνέχισε η Υπουργός, προσκρούει στη νομοθεσία, γιατί θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης οι εκπαιδευτικοί που θα μονιμοποιούνται.

«Μόνο μέσω μίας οδού, και είναι και ένας τρόπος να ξεκαθαριστούν πια όλοι αυτοί οι διαφορετικοί κατάλογοι που υπάρχουν, μόνο μέσω της εξέτασης, όπως γίνεται και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα μπορούν να μονιμοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί. Συνεπώς κρατάμε ισορροπίες και την προϋπηρεσία τη χρειαζόμαστε και τη σεβόμαστε, αλλά διατηρούμε και τη μεταρρυθμιστική αξία της εξέτασης, η οποία βεβαίως υπόκειται σε πάρα πολλές αλλαγές και βελτιώσεις», συμπλήρωσε.

Σε παρατήρηση ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται αύριο και ποια είναι τα επόμενα βήματα, η Υπουργός είπε ότι έχουν λάβει 3, 4 μηνύματα από τη δημόσια διαβούλευση, αλλά και από τις συζητήσεις που έκαναν κυρίως χτες με την ΟΛΤΕΚ, που είχαν την ευκαιρία να τη δουν.

«Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα κάποιες ρυθμίσεις, αλλά όχι το επίμαχο σημείο. Αυτό δεν αλλάζει γιατί έχουμε νομική συμβουλή για αυτό, δεν εξαρτάται από μας το να μπορούν να μονιμοποιηθούν χωρίς εξέταση. Στη συνέχεια πάμε στο Υπουργικό και μετά στη Βουλή. Στη Βουλή είναι πλέον δημοκρατική διαδικασία, ο καθένας θέτει τις απόψεις του, τεκμηριωμένα και αποφασίζουν οι Βουλευτές ό,τι νομίζουν πιο σωστό και είμαι αισιόδοξη ότι θα επιδειχθεί και εκεί η δέουσα υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «αυτό που προβληματίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδιαλέγονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τα μηνύματα που παίρνουμε, με το να μην έρχονται στις συναντήσεις που τους καλούμε, με τα γραπτά που μας έχουν στείλει, απαιτώντας ουσιαστικά να γίνουν αποδεκτές όλες τους οι θέσεις πριν προχωρήσουμε».

«Θεωρώ πως αυτό δεν είναι υγιής διάλογος. Διάλογος δεν σημαίνει να ικανοποιούμε πλήρως και όλα τα αιτήματα των συνδικαλιστών πριν πάμε παρακάτω. Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται τομές, μεταρρυθμίσεις, αυτές δεν θα αρέσουν σε όλους, αλλά είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και αρμοδιότητα της να το προχωρήσει, να το πάρει στη Βουλή για να ψηφιστεί», ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν παραμένει ο στόχος για την προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι παραμένει αυτός ο στόχος.

«Αν όλα πάνε καλά, στις αρχές Δεκεμβρίου να είναι στη Βουλή ώστε να συζητηθεί για να προλάβουμε τη νέα σχολική χρονιά», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν αποδεχτούν τελικά την νέα πρόσκληση της για συνάντηση οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, μετά τις συνεδρίες των Κεντρικών Διοικητικών Συμβουλίων τους, θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η πρόσκληση, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό και για μετά τη δημόσια διαβούλευση.

«Συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι γονείς, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν περαιτέρω εισηγήσεις, απόψεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, όπως κάναμε και με άλλες νομοθεσίες, είμαστε πάντα ανοιχτοί και από τους Βουλευτές και από τους συνδικαλιστές και άλλους συνεργάτες μας, για να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ό,τι μπορεί να τροποποιηθεί προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος», κατέληξε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερες έγκυρες εκπαιδευτικές πηγές, η ΟΛΤΕΚ απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη νέα αυτή πρόσκληση για συνάντηση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα αποφασίσουν σε χωριστές συνεδρίες των ΚΔΣ τους κατά πόσο θα αποδεχθούν αυτή τη νέα πρόσκληση και τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένεται να συναντηθούν από κοινού την προσεχή Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ