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Με τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στην πορεία συγκεντρώθηκαν πέραν των 20.000 διαδηλωτών στην πρωτεύουσα καθώς και πέραν των 5.000 στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν απουσίασαν επεισόδια και συλλήψεις.

Λίγο πριν από τις 17:00, η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου έφτασε στην αμερικανική πρεσβεία, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Τη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου, μετέφεραν όπως κάθε χρόνο, μέλη της ΠΑΣΠ, τα οποία προπορεύονταν του κύριου κορμού της πορείας των φοιτητικών συλλόγων, των οργανώσεων και των κομματικών νεολαιών.

Περιστατικά έντασης στο κέντρο της Αθήνας

Την ίδια ώρα, περιστατικά έντασης σημειώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, με γυναίκα ειδικό φρουρό να τραυματίζεται από πέτρα στο κεφάλι, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος, άτομα πέταξαν πέτρες και μία βόμβα μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Παράλληλα, στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, σημειώθηκε μικροένταση κατά τη διάρκεια αστυνομικών προελέγχων, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστήμια, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Με καδρόνια και σκασμένο γκαζάκι 51χρονος που συνελήφθη

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου μετά από την ένταση που επικράτησε στην πλατεία Κλαυθμώνος, νωρίτερα σήμερα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίθεση από ομάδα ατόμων όπου έριξαν μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία των ΥΑΤ. Στο σημείο της επίθεσης συνελήφθη ο 51χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας και κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης. Φτάνοντας στην πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της Πατησίων, μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία και, περίπου στις 15:30, τέθηκαν επικεφαλής της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, υπό τη διακριτική επιτήρηση αστυνομικών δυνάμεων. Πίσω τους, οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Κύπρου και της Παλαιστίνης.

Στην αμερικανική πρεσβεία ακολούθησε το καθιερωμένο τελετουργικό. Οι διαδηλωτές έψαλαν τον εθνικό ύμνο και, με υψωμένα τα χέρια, κάλυψαν τη σημαία, την οποία στη συνέχεια δίπλωσαν και παρέδωσαν σε πρόσωπο που δεν έγινε γνωστό.

Πλήθος κόσμου είχε προσέλθει από το πρωί στον προαύλιο χώρο του ΕΜΠ, για να αφήσει λουλούδια και σημειώματα στο μνημείο, πριν κλείσουν οι πύλες.

Οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας έκλεισαν σταδιακά, ενώ αλλαγές έχουν γίνει και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην πορεία για το Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές είναι πάνω από 5.000.

protothema.gr