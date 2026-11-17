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Ανοιχτή πρόσκληση προς νέους καλλιτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα απευθύνει το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ομαδική έκθεση «Y2K», που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Μαΐου έως τις 27 Οκτωβρίου 2027 στον εκθεσιακό του χώρο στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία καλλιτέχνες ηλικίας κάτω των 33 ετών, συγκεκριμένα σε όσους έχουν γεννηθεί το 1994 ή μεταγενέστερα, ανεξαρτήτως του μέσου ή της καλλιτεχνικής πρακτικής που ακολουθούν. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιδιώκει να υποστηρίξει δημιουργούς σε ένα κρίσιμο στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε έναν αναγνωρισμένο φορέα της σύγχρονης τέχνης και να αξιολογηθούν από μια διεθνή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν σημαντικοί επιμελητές, διευθυντές μουσείων και καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα επιλεγούν περίπου 20 έως 25 καλλιτέχνες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην έκθεση και θα λάβουν από €2500 ευρώ. Το ποσό προορίζεται να καλύψει την αμοιβή τους, τα έξοδα παραγωγής και τη μεταφορά των έργων από και προς το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ.

Διεθνής επιτροπή με σημαντικά ονόματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής επιλογής, η οποία συγκεντρώνει προσωπικότητες με σημαντική παρουσία στο διεθνές πεδίο της σύγχρονης τέχνης.

Στην επιτροπή συμμετέχουν η διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του High Line στη Νέα Υόρκη Τσετσίλια Αλεμάνι (Cecilia Alemani), ο επιμελητής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Acute Art Ντάνιελ Μπέρνμπαουμ (Daniel Birnbaum), ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν (Maurizio Cattelan) και ο Αμερικανός γκαλερίστας και επιμελητής Τζέφρι Ντιτς (Jeffrey Deitch).

Συμμετέχουν επίσης η , διευθύντρια του Kunstmuseum Basel Έλενα Φιλίποβιτς, ο διευθυντής του New Museum for Contemporary Art της Νέας Υόρκης Μασιμιλιάνο Τζόνι (Massimiliano Gioni) και ο συλλέκτης και πρόεδρος του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ Δάκης Ιωάννου.

Η παρουσία των συγκεκριμένων προσωπικοτήτων προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία επιλογής, καθώς οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία του διεθνούς καλλιτεχνικού συστήματος, από τη μουσειακή επιμέλεια και τις εκθέσεις έως την καλλιτεχνική δημιουργία και τη συλλεκτική δραστηριότητα.

Η εγκατάσταση των έργων στην έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ σε συνεργασία με τον Μασιμιλιάνο Τζόνι, ο οποίος συμμετέχει και στην επιτροπή επιλογής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η πρόσκληση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών, χωρίς περιορισμό σε συγκεκριμένα μέσα έκφρασης.

Δεκτές γίνονται προτάσεις που αφορούν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις, την ψηφιακή τέχνη και τις διεπιστημονικές πρακτικές, καθώς και άλλες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για τα έργα βίντεο διευκρινίζεται ότι η παρουσίασή τους θα είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω τηλεοπτικής οθόνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενεργοί καλλιτέχνες και να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο εγχείρημα κατά την καθορισμένη περίοδο.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τέσσερα ξεχωριστά αρχεία PDF: επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας και σχετικούς διαδικτυακούς συνδέσμους, portfolio πρόσφατων έργων, καλλιτεχνικό σημείωμα (artist’s statement) και αναλυτική πρόταση για το έργο που ο υποψήφιος επιθυμεί να παρουσιάσει στην έκθεση.

Η τελευταία πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο που αναπτύσσει και τεκμηριώνει την καλλιτεχνική ιδέα, καθώς και από εικόνες, προκαταρκτικά σχέδια ή ψηφιακές απεικονίσεις του προτεινόμενου έργου.

Όλα τα κείμενα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Τα αρχεία συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο φάκελο, με ευκρινώς αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, και αναρτώνται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού συνδέσμου που παρέχει το Ίδρυμα.

Το ΔΕΣΤΕ διευκρινίζει ότι θα εξεταστούν αποκλειστικά οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα ενημερωθούν έως το τέλος Μαρτίου 2027. Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου, ενώ η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 27 Μαΐου έως τις 27 Οκτωβρίου 2027.

Για τους νέους Κύπριους δημιουργούς, η πρόσκληση αποτελεί μια ευκαιρία συμμετοχής σε μια διεθνώς προσανατολισμένη διοργάνωση, με δυνατότητα παρουσίασης του έργου τους και επαφής με πρόσωπα και θεσμούς που διαμορφώνουν το σύγχρονο εικαστικό τοπίο.