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Εικόνα με σκουπίδια σε δρόμους και ανοικτούς χώρους σε αρκετά σημεία του Αγίου Δομετίου καταγγέλλουν κάτοικοι του Δήμου.

Η ανησυχία των κατοίκων, που προέβησαν στη συγκεκριμένη καταγγελία, δεν περιορίζεται στην καθαριότητα. Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παύλου, όπως αναφέρουν, ανήλικοι ανάβουν φωτιές σχεδόν κάθε βράδυ σε ανοικτά τεμάχια, προκαλώντας αναστάτωση.

Όπως αναφέρουν, έχουν απευθυνθεί τόσο στην Αστυνομία όσο και στον Δήμο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί αποτελεσματική λύση. Όπως εξηγούν, η ανηλικότητα των εμπλεκομένων περιορίζει τους χειρισμούς σε τέτοια περιστατικά, ενώ η περίφραξη των ανοικτών τεμαχίων φαίνεται να προσκρούει σε πρακτικά ή ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι η απόδοση ευθυνών, αλλά η εξεύρεση λύσεων. Γιατί η καθαριότητα και η ασφάλεια μιας γειτονιάς δεν μπορούν να παραμένουν σ’ εκκρεμότητα επ’ αόριστον.

Σ.Α.