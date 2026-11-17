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Με κάθε λεπτομέρεια περιέγραψε στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ο 43χρονος, καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος, αλλά και τις κινήσεις του μετά το φόνο. Στη δεύτερη κατάθεσή του, υποστήριξε ότι «θόλωσε και μαύρισαν όλα», όταν, όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα άρχισε να τον προσβάλλει για τη θρησκεία, την καταγωγή και την κατάσταση του σπιτιού του. Τότε, όπως ανέφερε, πήρε ένα σφυρί που βρισκόταν πάνω στον πάγκο και τη χτύπησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στη δεύτερη κατάθεσή του, ο 43χρονος επανέλαβε ότι το θύμα τον προσέβαλε, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι του όσο και μετά την άφιξή τους εκεί. Όπως υποστήριξε, η 61χρονη επέμενε να μεταβούν στην οικία του για να τη δει. Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, άρχισε να του μιλά για τη θρησκεία του, τους μουσουλμάνους και τους λόγους για τους οποίους, όπως φέρεται να του έλεγε, σκοτώνουν ανθρώπους. Ο ίδιος ανέφερε ότι της ζήτησε να σταματήσει. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι προσβολές συνεχίστηκαν και μέσα στο σπίτι, με αναφορές στην καθαριότητα, τη θρησκεία και την καταγωγή του.

Όπως περιέγραψε στους ανακριτές, εκείνη τη στιγμή «θόλωσε» και «μαύρισαν όλα». Πήρε ένα σφυρί που βρισκόταν πάνω στον πάγκο και χτύπησε την 61χρονη στο πρόσωπο. Σύμφωνα με την εκδοχή του, η γυναίκα προσπάθησε να τον σταματήσει, όμως εκείνος την έσπρωξε και τη χτύπησε για δεύτερη φορά. Όταν έπεσε στο έδαφος, αντιλήφθηκε, όπως είπε, ότι ήταν νεκρή.

Οι αναζητήσεις στο ChatGPT μετά τον φόνο

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, πανικοβλήθηκε, καθώς σκέφτηκε ότι θα κατέληγε στη φυλακή και δεν θα έβλεπε ξανά την κόρη του. Εγκατέλειψε το σπίτι, παίρνοντας μαζί του και την τσάντα της 61χρονης, και πήγε σε καφετέρια. Εκεί άρχισε να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο και στο ChatGPT για το τι κάνουν οι δράστες μετά από ένα φόνο. Όπως ανέφερε στους ανακριτές, μέσα από τις αναζητήσεις του, ενημερώθηκε ότι πετούν αντικείμενα σε διάφορα σημεία και καθαρίζουν τις σκηνές με Dettol και Coca-Cola.

Στη συνέχεια, έφυγε από την καφετέρια και κατευθύνθηκε προς τη Μονή. Κατά τη διαδρομή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πέταξε διάφορα αντικείμενα της 61χρονης. Αργότερα σταμάτησε σε σημείο κοντά στη θάλασσα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πέταξε το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα.

Η μεταφορά της σορού στο χωράφι στον Σαϊττά

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι δεν ήξερε πού να πάει και συνέχισε να περιφέρεται με το αυτοκίνητό του, καθώς δεν μπορούσε, όπως ανέφερε, να επιστρέψει στο σπίτι και να παραμείνει εκεί μαζί με τη σορό της γυναίκας. Κάποια στιγμή θυμήθηκε ότι η 61χρονη είχε χωράφι στον Σαϊττά. Επέστρεψε στην οικία του. Μετακίνησε τη σορό του θύματος στο μπάνιο, και στη συνέχεια έφυγε ξανά αφού δεν μπορούσε να μείνει σπίτι μαζί με το πτώμα. Συνέχισε να κάνει βόλτες με το αμάξι του και το επόμενο πρωί επέστρεψε στο σπίτι, τοποθέτησε τη σορό μέσα σε σακούλες σκουπιδιών και την έβαλε στο αυτοκίνητό του. Ακολούθως, κατευθύνθηκε προς το χωράφι της στον Σαϊττά.

Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή του, αρχικά σκέφτηκε να σκάψει για να τη θάψει, ωστόσο, τελικά βρήκε τον λάκκο αποχέτευσης, άνοιξε το καπάκι και έριξε μέσα τη σορό της 61χρονης. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, εντόπισε ένα δοχείο με χλωρίνη και το έριξε πάνω από τη σορό ώστε να μην μυρίζει. Ακολούθως, έριξε και χώμα από πάνω.

Καθάρισε το σπίτι και ετοίμασε αναχώρηση για τη Βηρυτό

Οι κινήσεις του συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες. Ο 43χρονος ανέφερε ότι για δύο με τρεις ημέρες προσπαθούσε να καθαρίσει την οικία του, ενώ στη συνέχεια άρχισε να οργανώνει την αναχώρησή του από την Κύπρο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, έκλεισε εισιτήρια με προορισμό τη Βηρυτό και συγκέντρωνε τα προσωπικά του αντικείμενα, προετοιμάζοντας την εγκατάλειψη της χώρας.

Η σορός της Όλγας Βασιλίεβα εντοπίστηκε τελικά στο λάκκο αποχέτευσης στο χωράφι της στον Σαϊττά, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, στις 20 Ιανουαρίου 2027. Κατά τη σημερινή διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως ο 43χρονος παραμείνει υπό κράτηση ως υπόδικος, επικαλούμενη κίνδυνο φυγοδικίας, ενώ η υπεράσπισή του δεν έφερε ένσταση στο αίτημα. Το Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την απόφασή του.