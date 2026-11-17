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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την υπόθεση με τα «μαύρα χαρτονομίσματα», με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν κατά πόσο επιχειρηματίες ή άλλα πρόσωπα στην Κύπρο έπεσαν θύματα της συγκεκριμένης απάτης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά σε επιτήδειους. Για την υπόθεση φόρεσε χειροπέδες 47χρονος από την Ονδούρα ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις υπόλοιπες επαρχίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά ή σχετικές καταγγελίες. Μέχρι στιγμής, στη Λεμεσό δεν έχει υποβληθεί καταγγελία από πρόσωπο που να αναφέρει ότι κατέβαλε χρήματα στους εμπλεκόμενους.

Για τον τρόπο δράσης των επιτήδειων, αλλά και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για γνωστή μέθοδο εξαπάτησης, η οποία χρησιμοποιείται και στο εξωτερικό, ενώ ανάλογα περιστατικά έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι δράστες προσεγγίζουν κυρίως επιχειρηματίες, ισχυριζόμενοι ότι διαθέτουν μεγάλο χρηματικό ποσό σε χαρτονομίσματα, τα οποία έχουν βαφτεί μαύρα και μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή με τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών.

Αρχικά, παρουσιάζουν στα υποψήφια θύματα ένα μικρό δείγμα, το οποίο αποτελείται από πραγματικά χαρτονομίσματα που έχουν προηγουμένως βαφτεί, προκειμένου να τους πείσουν ότι η διαδικασία είναι εφικτή. Στη συνέχεια, υποστηρίζουν ότι για την επεξεργασία του υπόλοιπου, δήθεν μεγάλου χρηματικού ποσού, απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα ειδικών χημικών.

Σε αυτό το στάδιο ζητούν από τα υποψήφια θύματα να καταβάλουν χρήματα για την αγορά των συγκεκριμένων ουσιών, επικαλούμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν χαρτονομίσματα αξίας ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα μαύρα χαρτιά που παρουσιάζονται δεν είναι πραγματικά χαρτονομίσματα και δεν μπορούν να μετατραπούν σε χρήματα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επιτήδειοι συχνά προέρχονται από το εξωτερικό και επιχειρούν να προσεγγίσουν τηλεφωνικά δεκάδες επιχειρηματίες, με στόχο να τους πείσουν να εμπλακούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αρκετοί γνωρίζουν τη μέθοδο και δεν ανταποκρίνονται, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα έχουν στο παρελθόν εξαπατηθεί.

Αυτό που διερευνά πλέον η Αστυνομία είναι κατά πόσο υπάρχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρηματίες ή άλλα πρόσωπα που πείστηκαν από τους ισχυρισμούς των δραστών και κατέβαλαν χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται και στον εντοπισμό συνεργών, καθώς, όπως υπέδειξε ο κ. Κυριάκου, τέτοιου είδους απάτες δεν πραγματοποιούνται μόνο από ένα πρόσωπο, αλλά εμπλέκονται ομάδες ατόμων που συνεργάζονται μεταξύ τους.