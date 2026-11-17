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Το ποσό των €20.000 φέρεται να ζήτησε από τον επιχειρηματία, ο 47χρονος στη Λεμεσό, προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία αφαίρεσης της μαύρης μπογιάς από χαρτονομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα μπορούσαν να μετατραπούν ξανά σε κανονικά χρήματα. Μάλιστα, δεν περιορίστηκε στην οικονομική απαίτηση, αλλά ζήτησε και την εξασφάλιση βίλας σε απομονωμένη περιοχή, υποσχόμενος στον επιχειρηματία ποσοστό από τα κέρδη.

Η υπόθεση αφορά την απάτη γνωστή ως «Black Money Scam» και διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού. Ο 47χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο ύποπτος φέρεται να προσέγγισε τον επιχειρηματία και να του πρότεινε συνεργασία για την επεξεργασία μαύρων χαρτονομισμάτων. Όπως ισχυριζόταν, με τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών θα ήταν δυνατή η αφαίρεση της μαύρης μπογιάς και η επαναφορά των χαρτονομισμάτων στην αρχική τους μορφή.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ζήτησε από τον επιχειρηματία το ποσό των €20.000 για την κάλυψη των εξόδων και την αγορά των απαραίτητων υλικών. Παράλληλα, του ζήτησε όπως εξασφαλίσει βίλα σε απομονωμένη περιοχή, όπου θα πραγματοποιούνταν η διαδικασία, υποσχόμενος στον επιχειρηματία μερίδιο από τα κέρδη που θα προέκυπταν.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τις επικοινωνίες και οργανώθηκε επιχείρηση από τον ΟΠΕ Λεμεσού. Κατά τη διάρκειά της, ο 47χρονος εντοπίστηκε και ανακόπηκε για έλεγχο σε δρόμο της Λεμεσού.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε τσάντα ώμου, μέσα στην οποία υπήρχαν μεγάλος αριθμός μαύρων χαρτιών σε μέγεθος χαρτονομισμάτων, χρηματοκιβώτιο, φιαλίδια με άγνωστες ουσίες, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και 13 χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Όλα τα αντικείμενα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Στο σημείο βρισκόταν και ο επιχειρηματία, ο οποίος αναγνώρισε τον 47χρονο ως το πρόσωπο με το οποίο είχε προηγουμένως επικοινωνήσει και συναντηθεί.

Ανακρινόμενος προφορικά στην αγγλική γλώσσα, ο ύποπτος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Για τα μαύρα χαρτιά ισχυρίστηκε ότι τα αγόρασε από βιβλιοπωλείο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει από πού, ενώ για τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν έδωσε απάντηση.

Οι εξετάσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ληφθούν 25 επιπλέον καταθέσεις, να διενεργηθεί έρευνα σε συγκεκριμένη οικία, καθώς και να ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τον ύποπτο με τη βοήθεια διερμηνέα. Παράλληλα, θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης από τις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς και συγκεκριμένο όχημα που θεάθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προτίθενται να ζητήσουν τη συνδρομή της Interpol, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων στο εξωτερικό. Εξετάσεις θα γίνουν επίσης για τον εντοπισμό των κατόχων των τηλεφωνικών αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επικοινωνίες, αλλά και για τις μετακινήσεις του υπόπτου στο εξωτερικό και στα κατεχόμενα.

Τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν θα αποσταλούν για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις. Σε βάρος του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν απόπειρα απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κατοχή υλικών και εργαλείων για παραχάραξη νομίσματος.