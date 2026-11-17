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Επενδύσεις που ξεπερνούν τα €200 εκατ. για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της Κύπρου, με παράλληλη προώθηση τεσσάρων νέων μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρίστος Σενέκης, σε δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πλέον δαπανηρή επένδυση στον τομέα από τη δεκαετία του 1980, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μέσω αφαλατώσεων.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών στην ηγεσία του Υπουργείου, ο κ. Σενέκης μίλησε επίσης για τις ενέργειες σχετικά με την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, τις προσπάθειες για κάλυψη του αυξημένου κόστους παραγωγής, τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και τις διαβουλεύσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, κατά τις πρώτες 100 ημέρες επιδιώχθηκε από πλευράς Υπουργείου μία πρώτη επαφή με τους ίδιους τους αγρότες, τις κοινότητες της υπαίθρου, τις ομάδες παραγωγών και τις αγροτικές οργανώσεις προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα και τις εισηγήσεις τους και να διαμορφωθούν πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.

«Βεβαίως υπήρχαν και υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στο Υπουργείο μας και φαίνεται και από τον προϋπολογισμό για το 2027 ότι κορυφαίο ζήτημα είναι η υδατική ασφάλεια, γι’ αυτό το 43% του προϋπολογισμού μας για το 2027 αφορά κυρίως έργα υποδομής όσον αφορά την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι «έχουμε ανοιχτό ζήτημα τον αφθώδη πυρετό, όπου έχουμε περάσει βεβαίως πλέον στην προσπάθεια για την ασφαλή επαναδραστηριοποίηση των μονάδων που έχουν πληγεί, και ένα σημαντικό ζήτημα που θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε λόγω εξωγενών παραγόντων είναι και το αυξημένο κόστος παραγωγής που προσπαθούμε μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων να αμβλύνουμε και να το διαχειριστούμε στον καλύτερο δυνατό μας βαθμό».

Ερωτηθείς πως υποστηρίζει το Υπουργείο την παραγωγική διαδικασία και τι δράσεις προβλέπονται για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται πράγματι για ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, αναφέροντας ενδεικτικά ότι πριν από μερικούς μήνες η τιμή του αγροτικού πετρελαίου ήταν €1,10 ανά λίτρο και σήμερα είναι στο €1,60, με αποτέλεσμα να αυξηθεί δραματικά το κόστος παραγωγής και μέσω του αυξημένου κόστους ενέργειας.

«Εμείς έχουμε τρέξει δύο συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούσαν τη μερική επιδότηση του αυξημένου κόστους στα λιπάσματα και στο αγροτικό πετρέλαιο, συνολικού ύψους €2,5 εκατομμυρίων», είπε.

Θεωρώ, εξήγησε, «ότι ήταν δύο παρεμβάσεις οι οποίες στόχο είχαν να αμβλύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και επιπλέον είχαμε υποβάλει ένα τεκμηριωμένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αντλήσει €4,6 τα οποία θα διοχετευτούν το αμέσως επόμενο δίμηνο στους παραγωγούς μας για την απώλεια εισοδήματος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που περάσαμε μέχρι το 2025».

Προσέθεσε ότι η προσπάθεια αυτή είναι δυναμική, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση διαθέσιμων πόρων και νομικών εργαλείων ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι παραγωγοί στην αντιμετώπιση του εξωγενούς αυτού προβλήματος.

Εκ νέου δραστηριοποίηση αρκετών περιοχών εντός 15 ημερών μετά από αφθώδη

Σε ερώτηση για την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό και πότε αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να συνεχίσουν, ο κ. Σενέκης είπε ότι γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες και μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ενεργός ιός.

«Ήταν ένα δύσκολο μέτρο οι θανατώσεις, αλλά με βάση τις ενδείξεις που έχουμε αλλά και τα σχόλια που παίρνουμε από τους θεσμούς της ΕΕ, ήταν ένα μέτρο δραστικό που περιόρισε την εξάπλωση του ιού, ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μακροπρόθεσμα στον κτηνοτροφικό τομέα», συνέχισε.

«Εμείς τώρα θέλουμε να περάσουμε στο στάδιο της ασφαλούς επαναδραστηριοποίησης. Ήδη υπάρχει μονάδα η οποία έχει δεχτεί ζώα-δείκτες. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες 15 μέρες αρκετές περιοχές θα επαναδραστηριοποιηθούν, και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένουμε ότι θα μπορούν να προχωρήσουν σε επαναδραστηριοποίηση όλες οι περιοχές που έχουν πληγεί, ενώ έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής για το κομμάτι της επαναδραστηριοποίησης», ανέφερε περαιτέρω.

Ο κ. Σενέκης προσέθεσε πως έχουν ενεργοποιηθεί τρία συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο, είπε, αφορά την απώλεια εισοδήματος των μονάδων που έχουν πληγεί και προτίθενται να επαναδραστηριοποιηθούν, το οποίο θα καλύψει το 100% της απώλειας εισοδήματος με βάση τα οικονομικά δεδομένα των μονάδων για το 2024 και το 2025.

Το δεύτερο, συνέχισε, αφορά τη μετεγκατάσταση σύμφωνα και με τις υποδείξεις της μελέτης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, ενώ το τρίτο περιλαμβάνει και ένα σχέδιο που θα αφορά την εθελούσια έξοδο από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να υπάρξει η αραίωση των κτηνοτροφικών περιοχών που υποδεικνύεται και μέσα από την μελέτη.

Νέο διάταγμα για την ποσότητα του αιγοπρόβιου γάλακτος στο χαλλούμι την 1η Ιανουαρίου

Ερωτηθείς αν υπάρχει εικόνα σχετικά με τις απώλειες παραγωγής λόγω της διακοπής λειτουργίας των πληγεισών μονάδων, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε διαχείριση της απώλειας παραγωγής σε σχέση με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

«Αυτό που έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα ασφαλώς είναι οι ποσότητες του διαθέσιμου αιγοπρόβιου γάλακτος που έχουν άμεση σχέση και με τη διαφύλαξη της Προστατευόμενης Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) του χαλλουμιού. Όμως, θεωρώ ότι υπήρξε διαχείριση και ως προς τούτο και δεν έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι υπήρξε αμέσως μετά την εμφάνιση του ιού σχετικό διάταγμα που μείωσε την ποσότητα του αιγοπρόβιου γάλακτος στο 15% για τις προδιαγραφές του χαλλουμιού ΠΟΠ, ωστόσο το Υπουργείο θα επανέλθει με νέο διάταγμα την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Επένδυση €200 εκατ. για το υδατικό, δρομολογούνται τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης

Σε ερώτηση για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου αναφορικά με το υδατικό, ο κ. Σενέκης εξέφρασε την άποψη ότι η παρούσα κυβέρνηση κάνει την σημαντικότερη και την πλέον πολυδάπανη επένδυση στην υδατική ασφάλεια μετά τη δεκαετία του 1980, όταν δημιουργήθηκε το Φράγμα Κούρη και ο Νότιος Αγωγός

«Επενδύονται πέραν των €200 εκ. αυτήν την περίοδο για να ενισχύσουμε την παραγωγή νερού μέσα από τις μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης. Δρομολογούνται τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης ούτως ώστε να φτάσουμε να παράγουμε το σύνολο των αναγκών μας για ύδρευση μέσα από τις αφαλατώσεις», σημείωσε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι μετά την επίτευξη των παραπάνω, ο στόχος είναι το νερό που συλλέγεται στους υδατοφράχτες θα διατίθεται αποκλειστικά για τους παραγωγούς, ώστε να γνωρίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες εκ των προτέρων και να κάνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντική την αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, ως προς το οποίο υπάρχει συγκεκριμένη ανάπτυξη υποδομών, ενώ σημαντικός πυλώνας είναι και η εξοικονόμηση.

«Ο μεγάλος σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια είναι οι ίδιοι πολίτες, είμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά στο να ενισχύσουμε την υδατική ασφάλεια. Έχουμε τρέξει συγκεκριμένα και ένα σχέδιο που αφορά την εγκατάσταση με ακροφύσια στις βρύσες μας που θα το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Θεωρώ ότι με την κατανόηση των πολιτών και την εγκατάσταση αυτού του μηχανισμού έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση από χιλιάδες πολίτες που χωρίς ιδιαίτερο κόστος μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα», επεσήμανε περαιτέρω.

Αστοχίες στο παρελθόν, εντατική η προσπάθεια για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετώ»

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την προβλεπόμενη εφαρμογή στου σχεδίου «Πληρώνω όσο πετώ» και το γενικότερο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι πρόκειται για ζητήματα ως προς τα οποία είναι παραδεκτό ότι υπήρξαν λάθη, παραλήψεις και αστοχίες.

«Γίνεται όμως μια εντατική προσπάθεια σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και με τους τοπικές αρχές, ούτως ώστε να ενισχύσουμε κι εμείς από την πλευρά μας ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, ως Υπουργεία, τις τοπικές αρχές για να περάσουμε ακριβώς στην εφαρμογή του “Πληρώνω όσο πετώ”», ανέφερε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το Υπουργείο Γεωργίας κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για διάθεση €4,8 εκ. σε κοινότητες και συμπλέγματα κοινοτήτων που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν αυτή την διαδικασία, ούτως ώστε στηριχθούν στην πρώτη κρίσιμη τριετία, η οποία θεωρείται ως μεταβατική περίοδος, και να εισέλθουμε αποφασιστικά στη νέα εποχή διαχείρισης των οικιστικών αποβλήτων.

Στόχος η προσαρμογή της νέας ΚΑΠ στις ανάγκες κράτους νησιωτικού χαρακτήρα

Σε ερώτηση για τις κυπριακές διεκδικήσεις στο πλαίσιο της επόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, ο κ. Σενέκης υπενθύμισε ότι η ΚΑΠ της περιόδου 2023-2027 έδωσε τη δυνατότητα άντλησης €454 εκ., μια σημαντική ενίσχυση για τον πρωτογενή τομέα.

«Για την περίοδο 2028-2034 θέλουμε να προσαρμόσουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός κράτους νησιωτικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στις προκλήσεις που έχουμε, είτε αυτές είναι η κλιματική αλλαγή, είτε το αυξημένο κόστος παραγωγής και η δυσκολία εξεύρεσης αγορών στο εξωτερικό», ανέφερε.

«Θεωρώ ότι η συζήτηση που έγινε το προηγούμενο διάστημα, βασισμένη πάντα στη διαβούλευση που κάνουμε με τους ίδιους τους παραγωγούς και με τις οργανώσεις, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα», σημείωσε περαιτέρω.

Ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ενδεικτικά ότι στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο, κατέστη δυνατή η χαλάρωση του πλαισίου που αφορά την τεκμηρίωση της γεωργικής γης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία καταβολής των εκταρικών επιδοτήσεων.

«Όμως, αυτή η δημόσια διαβούλευση εντός Κύπρου συνεχίζεται σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, ούτως ώστε να ακούσουμε τους ίδιους τους παραγωγούς, τις ομάδες παραγωγών και τις αγροτικές οργανώσεις, και να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο που θα ενισχύσει και την ανθεκτικότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα», επεσήμανε.

Στις 250 οι αιτήσεις νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη γεωργία

Ερωτηθείς για πρωτοβουλίες του Υπουργείου αναφορικά με την ενθάρρυνση ενίσχυση νέων ανθρώπων που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο, ο Υπουργός απάντησε ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται από το σύνολο των κρατών μελών κατά την διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Πρέπει να σας πω ότι είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και γι’ αυτόν στην τελευταία προκήρυξη που είχαμε κάνει για την εγκατάσταση νέων γεωργών υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, «πέραν των 250 νέων ανθρώπων έχουν αιτηθεί τη συγκεκριμένη στήριξη, υπερκαλύφθηκε το ποσό που διαθέσαμε, τα €7,5 εκ., έχουμε φτάσει στα €9,5 εκ., και με πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα καλυφθεί αυτή η διαφορά με εθνικούς πόρους, ούτως ώστε όλοι οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα να μπορέσουν να το πράξουν».

«Όμως αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα. Με τους νέους ανθρώπους μπορούμε να φέρουμε και την έξυπνη γεωργία στον τόπο μας ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα που να εγγυάται και την ευημερία των ανθρώπων που επενδύουν σε αυτό», σχολίασε σχετικά.

Προσπάθεια για εξεύρεση πόρων εντός του 2027 για κάλυψη αυξημένου κόστους παραγωγής

Ερωτηθείς τέλος για της προτεραιότητες του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το έτος 2027, οι οποίες παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή, ο κ. Σενέκης είπε στις προτεραιότητες συγκαταλέγονται η ενίσχυση των υποδομών για την υδατική ασφάλεια, η ασφαλής επαναδραστηριοποίηση των μονάδων που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, αλλά και η συνεχής προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής.

«Εμείς αντιλαμβανόμαστε και μια επιπλέον διάσταση του προβλήματος του αυξημένου κόστος παραγωγής, το οποίο καταλήγει σε αυξημένες τιμές στα προϊόντα για τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα για την εισαγωγή ακόμα περισσότερων προϊόντων από το εξωτερικό που πολλές φορές διατίθενται σε πιο ελκυστικές τιμές», ανέφερε.

Όμως, πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε την ποιότητα των κυπριακών προϊόντων και γι’ αυτό θέλουμε και μέσα στο 2027 να εξεύρουμε εκείνους τους πόρους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να καλύψουμε μέρος αυτού του αυξημένου κόστος παραγωγής».

Σε ερώτηση αν οι πόροι αυτοί θα είναι εθνικοί ή θα αναζητηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι, ο Υπουργός είπε ότι η προσπάθεια εξεύρεσης ενωσιακών πόρων είναι συνεχής.

«Εκεί όμως χρειάζονται κάποιες συμμαχίες για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε ανάλογα αιτήματα και με άλλα κράτη-μέλη. Όμως και μέσα από ενωσιακούς πόρους αλλά και από εθνικούς σπόρους θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον αγροτικό τομέα», κατέληξε.