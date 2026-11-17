Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντική βελτίωση της κατάστασής τους παρουσίασαν περισσότεροι από επτά στους δέκα ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που έλαβαν θεραπεία με το φάρμακο Gazyvaro, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης.

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, εισηγήθηκε την επέκταση της χρήσης του φαρμάκου για ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζουν συμπτώματα παρά τη χορήγηση της καθιερωμένης θεραπείας.

Η ανακοίνωση αφορά τη δραστική ουσία obinutuzumab, η οποία χρησιμοποιείται ήδη για την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών παθήσεων.

Τι έδειξε η κλινική μελέτη

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 303 ενήλικες με ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, οι οποίοι συνέχισαν να λαμβάνουν την καθιερωμένη θεραπευτική τους αγωγή.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με τη μία να λαμβάνει επιπρόσθετα Gazyvaro και την άλλη εικονικό φάρμακο.

Έπειτα από 52 εβδομάδες θεραπείας, ανταπόκριση καταγράφηκε στο 76,7% των ασθενών που έλαβαν Gazyvaro, έναντι 53,5% όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η ανταπόκριση αξιολογήθηκε με ειδικό δείκτη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της δραστηριότητας της νόσου.

Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο παρουσίασαν λιγότερες εξάρσεις και μπόρεσαν να περιορίσουν τη χρήση κορτικοστεροειδών, διατηρώντας τον έλεγχο της πάθησής τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η μακροχρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταξύ των οποίων λοιμώξεις και οστεοπόρωση.

Πώς λειτουργεί η θεραπεία

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι χρόνια αυτοάνοση νόσος, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους ιστούς του οργανισμού, προκαλώντας φλεγμονή.

Η πάθηση μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά όργανα και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά τη χορήγηση θεραπείας, η νόσος παραμένει ενεργή, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών και μόνιμων βλαβών.

Το Gazyvaro είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα στοχεύοντας την πρωτεΐνη CD20, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων.

Με τον τρόπο αυτό μειώνει τον αριθμό των συγκεκριμένων κυττάρων, τα οποία συμμετέχουν στους μηχανισμούς φλεγμονής που σχετίζονται με τον λύκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος.

Επόμενο βήμα η ευρωπαϊκή έγκριση

Το Gazyvaro διαθέτει ήδη ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας από το 2014 και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, του θυλακιώδους λεμφώματος και ορισμένων μορφών νεφρίτιδας του λύκου.

Η νέα θετική γνωμοδότηση αφορά την επέκταση της χρήσης του σε ασθενείς με ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, πέραν της ήδη εγκεκριμένης ένδειξης για τη νεφρική προσβολή.

Η εισήγηση της CHMP θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για την επέκταση της άδειας κυκλοφορίας.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη δεν θεωρείται εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.