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Προσπάθειες ώστε να πραγματοποιηθεί εντός του 2026 η μία από τις δύο προγραμματισμένες ανασκαφές για τους αγνοουμένους της Άσσιας, στην περιοχή Ορνίθι, καταβάλλονται λόγω της οικιστικής ανάπτυξης που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή. Όπως δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, η ανασκαφή προγραμματίζεται δυτικά δύο πηγαδιών, στα οποία είχε εντοπιστεί μέρος των λειψάνων αγνοουμένων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των αγνοουμένων, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται ανασκαφικές εργασίες σε οκτώ σημεία στα κατεχόμενα για τον εντοπισμό λειψάνων αγνοουμένων, προσθέτοντας ότι σε τρεις από τις ανασκαφές έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα οστά, συγκεκριμένα στο Σπαθαρικό, στο κοιμητήριο του Αγίου Μάμα στη Λάπηθο και στο Νέο Χωριό Κυθρέας.

Από τον επίσημο κατάλογο των 1.619 αγνοουμένων, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 860 πρόσωπα, ενώ 759 παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση, σημείωσε.

Για τις ανασκαφές στην περιοχή της Άσσιας, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι για το 2027 έχουν προγραμματιστεί ανασκαφές σε δύο σημεία, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές άδειες. Το ένα βρίσκεται στην περιοχή Ορνίθι, όπου είχαν εντοπιστεί λείψανα σε δύο πηγάδια.

Όπως σημείωσε, «θα επιχειρηθεί νέα ανασκαφή δυτικά των δύο πηγαδιών που βρέθηκε μέρος των λειψάνων των αγνοούμενών μας. Η ανασκαφή αυτή θα γίνει το 2027 και γίνεται μία προσπάθεια λόγω του ότι παρουσιάζεται μία οικιστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, να γίνει νωρίτερα και ίσως καταφέρουμε να την κάνουμε εντός του έτους, για ευνόητους λόγους».

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί ανασκαφή σε στρατιωτική περιοχή, όπου το 2025 είχε γίνει ανεπιτυχής προσπάθεια. Πρόκειται για στρατόπεδο ανατολικά της Άσσιας, προς τη Βατυλή, στο οποίο όπως είπε, «υπάρχει σχετική πληροφορία ότι εντός του στρατοπέδου υπάρχουν περίπου δέκα αγνοούμενα πρόσωπα».

Ο Επίτροπος Προεδρίας ανέφερε ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται ανασκαφικές εργασίες σε οκτώ σημεία στα κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα, εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Γεώργιο του Σπαθαρικού, όπου πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, καθώς και στον Κουτσοβέντη, στο Κάρμι και στο κοιμητήριο του Αγίου Μάμα στη Λάπηθο.

Ανασκαφές πραγματοποιούνται επίσης στο Έξω Μετόχι, στο Νέο Χωριό Κυθρέας, στα Λειβάδια Αμμοχώστου και στον Γερόλακκο.

Σημείωσε πως σε τρεις από τις ανασκαφές έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα οστά, συγκεκριμένα στο Σπαθαρικό, στο κοιμητήριο του Αγίου Μάμα στη Λάπηθο και στο Νέο Χωριό Κυθρέας.

Ο κ. Χαρτσιώτης σημείωσε πως στον κατάλογο των προς ανασκαφή χώρων περιλαμβάνονται 110 σημεία, ενώ ενώπιον της ΔΕΑ είναι περίπου άλλες 300 υποθέσεις που διερευνώνται.

«Προχωρούμε συνεχώς με τις ταυτοποιήσεις. Μόνο φέτος είχαμε 19 ταυτοποιήσεις, ενώ το 2025 είχαμε 12 και συνεχίζουμε», ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας.

Όπως είπε, για τα οστά που εντοπίστηκαν πρόσφατα εκκρεμούν οι εξετάσεις ταυτοποίησης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Παράλληλα, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι λείψανα βρίσκονται και στο αμερικανικό εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

«Μετά από τόσα χρόνια, η Κυβέρνηση εντατικοποιεί τις προσπάθειες στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες και όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, είτε τεχνολογικά είτε επιστημονικά είτε άλλα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ