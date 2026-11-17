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Με απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αυστηροποιήσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα και κάποιες άλλες ασιατικές αγορές.

Το αρνητικό κλίμα αποτυπώθηκε στον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600, ο οποίος νωρίτερα την Τρίτη υποχωρούσε κατά 0,64%, με τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Οι απώλειες στην Ευρώπη ακολούθησαν την έντονη πτώση της Wall Street τη Δευτέρα, αλλά και την υποχώρηση των ασιατικών χρηματιστηρίων, στον απόηχο των νέων αμερικανικών μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό της πρόσβασης κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτούς που κατασκευάζει η Nvidia.

Όπως εξηγεί το Reuters, το νέο αμερικανικό κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους όρους για την αποστολή εξελιγμένων τσιπ σε κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Πρόκειται για υποδομές που έχουν αξιοποιηθεί από κινεζικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίζουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπες με σημαντικές ρευστοποιήσεις, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία θα ανακοινωθούν απόψε.

Το πρακτορείο επισημαίνει ακόμα ότι οι αγορές αναμένουν την πολυσυζητημένη είσοδο στο χρηματιστήριο της Anthropic, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φέρεται να προγραμματίζεται για αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στο ευρωπαϊκό ταμπλό, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις, με την Infineon να υποχωρεί κατά 0,5% και την ASML να καταγράφει απώλειες 1,32%.

Ισχυρότερη ήταν η πτώση για την Deutsche Bank, η μετοχή της οποίας σημείωνε απώλειες 5,04% νωρίτερα, έπειτα από δημοσιεύματα που επικαλούνταν διαρρεύσαντα έγγραφα σχετικά με τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες υψηλού προφίλ, όπως Ρώσοι ολιγάρχες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν.