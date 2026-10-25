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Η Κίνα προσέφερε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια θέση στον διακυβερνητικό οργανισμό που συνέστησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Rapporteur (πρώην Euractiv) και η Κομισιόν ενημέρωσε ήδη τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την προσφορά του Πεκίνου.

Το καλοκαίρι του 2026 η Κίνα ίδρυσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO – World Artificial Intelligence Cooperation Organization), ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως γράφει η Rapporteur, 28 χώρες συμμετέχουν πέραν της Κίνας στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Βραζιλίας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, του Πακιστάν, της Νοτίου Αφρικής, της Σερβίας. Δεν συμμετέχει καμία χώρα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, την περασμένη Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους εθνικούς εμπειρογνώμονες ότι το Πεκίνο πρότεινε στην Ένωση να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία.

Η Επιτροπή δεν σχολίασε όταν ο Rapporteur ζήτησε επιβεβαίωση της κινεζικής πρότασης, ούτε διευκρίνισε εάν είχε απαντήσει στην προσφορά.

Ο ευρωπαϊκός σκεπτικισμός απέναντι στην WAICO δεν αποτελεί έκπληξη, ειδικά δεδομένου ότι οποιαδήποτε κίνηση ευθυγράμμισης με την Κίνα στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα θεωρούνταν εχθρική από την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ ίδρυσαν τον δικό τους διεθνή τεχνολογικό οργανισμό, την Pax Silica, στα τέλη του περασμένου έτους. Επίσημα, στόχος του είναι να διασφαλίσει την πολύπλοκη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και ο πρακτικός σκοπός της παραμένει ασαφής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε την Pax Silica το περασμένο καλοκαίρι, εκ μέρους ολόκληρης της ΕΕ. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απαριθμεί επίσης αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία- ότι υπέγραψαν τη συμμετοχή στον οργανισμό.

Τον Αύγουστο του 2026, το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον επρόκειτο να προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην Pax Silica, ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά τις ευκαιρίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ότι δεν μπορούν να αποτελούν και μέρη της κινεζικής συμφωνίας WAICO.

Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, στόχοι της WAIKO είναι ο συντονισμός προσεγγίσεων για την ασφάλεια, την ηθική και τη διακυβέρνηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η στήριξη χωρών που δεν διαθέτουν προηγμένη υποδομή AI, η συνεργασία στον καθορισμό προδιαγραφών και διεθνών τεχνολογικών κανόνων και η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής AI, ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο.