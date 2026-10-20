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Στα 11,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εισαγωγές ηλιακών πάνελ, βιοκαυσίμων και ανεμογεννητριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, έναντι εξαγωγών 4,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat. Η Κίνα κυριάρχησε στην προμήθεια ηλιακών πάνελ, καλύπτοντας το 98,6% των σχετικών εισαγωγών, ενώ αναδείχθηκε και στον μεγαλύτερο προμηθευτή ανεμογεννητριών.

Τα ηλιακά πάνελ αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη αξία εισαγωγών μεταξύ των τριών κατηγοριών, με 8 δισ. ευρώ. Στις εξαγωγές, την πρώτη θέση κατείχαν οι ανεμογεννήτριες, με 3,1 δισ. ευρώ.

Μειωμένη η μέση τιμή των εισαγόμενων ηλιακών πάνελ

Η αξία των εισαγωγών ηλιακών πάνελ μειώθηκε κατά 27,7% σε σύγκριση με το 2024, ενώ ο όγκος τους υποχώρησε κατά 4%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η απόκλιση μεταξύ των δύο μεταβολών υποδηλώνει μείωση της μέσης τιμής των εισαγόμενων πάνελ.

Οι εισαγωγές βιοκαυσίμων διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια μείωση 7,9% σε αξία και 11,6% σε όγκο.

Αντίθετα, η αξία των εισαγωγών ανεμογεννητριών αυξήθηκε κατά 40,6%, στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος τους ενισχύθηκε κατά 69%.

Οι ανεμογεννήτριες πρωταγωνιστούν στις εξαγωγές

Οι εξαγωγές ανεμογεννητριών της ΕΕ προς τρίτες χώρες έφθασαν τα 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,8% σε σχέση με το 2024. Ο όγκος τους σημείωσε άνοδο 9,5%.

Στα ηλιακά πάνελ, η αξία των εξαγωγών περιορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 23,6%, παρά την αύξηση του όγκου κατά 2,6%.

Σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε στα βιοκαύσιμα. Η αξία των εξαγωγών τους μειώθηκε κατά 45,9%, στο 1 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 46,2%.

Κυριαρχία της Κίνας σε πάνελ και ανεμογεννήτριες

Η Κίνα προμήθευσε το 98,6% των εισαγόμενων ηλιακών πάνελ της ΕΕ το 2025, διατηρώντας με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων.

Στις ανεμογεννήτριες, το κινεζικό μερίδιο αυξήθηκε από 41,3% το 2024 σε 59,6% το 2025, με την Κίνα να ξεπερνά την Ινδία και να αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Ινδία κάλυψε το 22,2% των εισαγωγών.

Ανατροπή στα μερίδια των προμηθευτών βιοκαυσίμων

Διαφορετική ήταν η εικόνα στα υγρά βιοκαύσιμα, όπου το μερίδιο της Κίνας υποχώρησε από 24,2% σε 1,3% μέσα σε έναν χρόνο.

Η Μαλαισία κατέλαβε την πρώτη θέση, αυξάνοντας το μερίδιό της από 15,3% το 2024 σε 21,9% το 2025. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 16,1%, έναντι 8,4% την προηγούμενη χρονιά, η Αργεντινή με 12,4% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,3%.