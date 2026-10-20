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Την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027 της φορολογικής έκπτωσης για φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενέκρινε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου. Η εφαρμογή της παράτασης προϋποθέτει, ωστόσο, την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Εφόρου, το τροποποιημένο μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι η παράταση θα ισχύσει μόνο εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο σχετικός νόμος δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ