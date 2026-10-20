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Πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα ανέβηκε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς οι διαταραχές στην τροφοδοσία λόγω του πολέμου στο Ιράν και τα χαμηλά αποθέματα εντείνουν τις ανησυχίες για τον χειμώνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην ολλανδική αγορά, που αποτελούν το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, σημείωσαν ενδοσυνεδριακά άνοδο έως 2,4%, φθάνοντας τα 90,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για επίπεδο περίπου τριπλάσιο από εκείνο που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη συνέχεια περιόρισαν μέρος των κερδών τους, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 89,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 2,2%, στις 13:59 ώρα Άμστερνταμ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το πρακτορείο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με το γερμανικό συμβόλαιο για το επόμενο έτος να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023.

Στο 75% τα ευρωπαϊκά αποθέματα

Η άνοδος των τιμών καταγράφεται ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 75% της χωρητικότητάς τους, στο χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη εποχή από την έναρξη των διαθέσιμων καταγραφών, το 2009.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, η πληρότητα των αποθηκών μόλις ξεπερνά το 61%.

Ο ήπιος καιρός του Οκτωβρίου επέτρεψε στις ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας να ενισχύσουν τα αποθέματα ταχύτερα από ό,τι συνήθως για τον μήνα. Ωστόσο, η προοπτική χαμηλότερων θερμοκρασιών και αυξημένης ζήτησης για θέρμανση διατηρεί την αγορά σε επιφυλακή.

Ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG

Η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες καυσίμου τον χειμώνα, καθώς η ασιατική ζήτηση για LNG εντείνει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία.

Οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ασία έχουν ήδη ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαταραχές λόγω του πολέμου, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική αποκατάστασης, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι συγκεκριμένες εξαγωγές αντιστοιχούσαν πέρυσι περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ιράν δήλωσε ότι «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο ασφαλούς διέλευσης για φιλικά κράτη.

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον πλοίων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου ενισχύει την αβεβαιότητα για τον χρόνο ομαλοποίησης των αποστολών.

Πιέσεις σε νοικοκυριά και βιομηχανία

Παρότι οι τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, η άνοδός τους επιβαρύνει καταναλωτές και βιομηχανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί και το υψηλό κόστος δανεισμού στενεύουν τα περιθώρια κρατικής στήριξης. Οι κυβερνήσεις αποφεύγουν μέχρι στιγμής να επιστρέψουν σε δαπανηρές παρεμβάσεις, όπως ανώτατα όρια τιμών και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι ανώτεροι στρατηγικοί αναλυτές ενέργειας της Rabobank, Florence Schmit και Joe DeLaura, προειδοποίησαν ότι μια γεωπολιτική επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο βραχυπρόθεσμα.

«Οι κίνδυνοι για περαιτέρω απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλοί», ανέφεραν σε σημείωμά τους.

Capital.gr