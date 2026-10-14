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Η ενεργειακή κρίση στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατροφοδοτείται σε πολλά επίπεδα και οι κυβερνήσεις αναμένουν τη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την ελπίδα να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για ανάσχεση των συνεχών ανατιμήσεων στα ενεργειακά προϊόντα.

Χθες, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο της από τον Δεκέμβριο του 2022, ενισχυμένη από τις διακοπές εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο και την αβεβαιότητα που προκαλεί ανησυχία στους προμηθευτές. Η τιμή του πετρελαίου συνέχισε χθες τα σκαμπανεβάσματα, μετά τη σοβαρή άνοδο της Δευτέρας. Ωστόσο, το μπρεντ διατηρήθηκε πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Το πρωί χθες, το προθεσμιακό συμβόλαιο στον ολλανδικό κόμβο φυσικού αερίου TTF (Title Transfer Facility), το καύσιμο κατέγραφε αύξηση γύρω στο 2,5%, ανεβαίνοντας στα στα 86,79 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατάραξε την παραγωγή και τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ. Η μόνιμη απώλεια ενός μέρους της προσφοράς προκαλεί αύξηση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε πελάτες από την Ασία και την Ευρώπη, δύο περιοχές που εισάγουν αέριο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές;

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75%, περίπου 10% χαμηλότερα από την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Ιδιαίτερα τα αποθέματα της Γερμανίας βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο, μόλις στο 59,96%, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI).