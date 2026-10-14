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Η BMW ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της X5, παρουσιάζοντας την πέμπτη γενιά του μοντέλου που ουσιαστικά δημιούργησε την οικογένεια BMW X. Από το 1999, όταν εμφανίστηκε ως το πρώτο Sports Activity Vehicle της γερμανικής εταιρείας, η BMW X5 εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της. Η νέα γενιά επιχειρεί τώρα ένα ακόμη μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα, ενσωματώνοντας στοιχεία της Neue Klasse. Για πρώτη φορά ένα μοντέλο BMW θα προσφέρεται με πέντε διαφορετικούς τύπους συστημάτων κίνησης. Η γκάμα περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με mild hybrid τεχνολογία 48V, plug-in hybrid εκδόσεις, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά η νέα BMW iX5 60 xDrive. Εφοδιάζεται με την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive και ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, ενώ η αυτονομία της φτάνει έως τα 845 χιλιόμετρα. Παράλληλα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση και αμφίδρομη φόρτιση. Στη νέα μπαταρία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά κυλινδρικές κυψέλες ύψους 120 χιλιοστών.

Σχεδιαστικά, η BMW X5 διατηρεί τις γνώριμες αναλογίες ενός μεγάλου SAV, αλλά υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse. Το κάθετο εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τη φωτιζόμενη μάσκα BMW Kidney Iconic Glow και τα νέα φωτιστικά στοιχεία «double-X», τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά σε BMW. Στο προφίλ ξεχωρίζουν οι νέες χωνευτές χειρολαβές BMW Winglets, οι οποίες ενεργοποιούνται με ένα ελαφρύ άγγιγμα. Προσφέρονται έντεκα χρώματα αμαξώματος και ζάντες έως 23 ιντσών. Πλήρως ανασχεδιασμένο είναι και το εσωτερικό, όπου η BMW συνδυάζει την ευρυχωρία με φυσικά υλικά και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Νέες διακοσμητικές επιφάνειες από γυαλί ενισχύουν την premium εικόνα, με την BMW να αναφέρει ότι είναι ο πρώτος κατασκευαστής που χρησιμοποιεί σχιστόλιθο ως προαιρετικό διακοσμητικό στοιχείο σε αυτοκίνητο. Σημαντικότερη τεχνολογική προσθήκη αποτελεί το BMW Panoramic iDrive με BMW Operating System X. Περιλαμβάνει το BMW Panoramic Vision σε όλο το πλάτος του ανεμοθώρακα, 3D Head-Up Display, νέα κεντρική οθόνη και, για πρώτη φορά στην X5, προαιρετική BMW Passenger Screen.

Στον δρόμο, η στάνταρ προσαρμοζόμενη ανάρτηση και η σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους 50:50 διατηρούν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου. Προαιρετικά προσφέρονται προηγμένα συστήματα ελέγχου πλαισίου με ενεργή αντιστάθμιση κλίσεων, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης φτάνουν στο επίπεδο 2.

Οι πρώτες εκδόσεις της νέας BMW X5 βρίσκονται ήδη στην Κύπρο ενώ, οι αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in hybrid εκδόσεις, αναμένονται στις αρχές του 2027. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η παραγωγή της πέμπτης γενιάς πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Spartanburg στις ΗΠΑ.