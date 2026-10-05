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Επιχείρησε η ΡΑΕΚ να μας εξηγήσει πώς θα χειριστεί, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας, τον σοβαρό κίνδυνο να ξεμείνουμε από ηλεκτρική ενέργεια σε 2-3 χρόνια, με κενό ισχύος γύρω στα 700 μεγαβάτ. Να μας επιτρέψει να της πούμε πως το μπέρδεμα είναι μεγαλύτερο μετά τις διευκρινίσεις της.

Και η ανησυχία πολλαπλάσια.

Κατά την παρουσία της στη Βουλή, η ΡΑΕΚ είπε ότι ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Ισχύος που προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετη παραγωγή μέσω προσφορών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαβάζοντας όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ Πόλυς Λεμονάρης και δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, αντιλαμβάνεται κανείς πως στην πραγματικότητα ο Μηχανισμός Ισχύος δεν έχει ενεργοποιηθεί ακριβώς.

Όπως ξαναγράψαμε μερικές φορές, ο Μηχανισμός Ισχύος ενεργοποιείται, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τελικό στόχο το εξής: Να προκηρυχθούν προσφορές προς κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε αυτοί να υποβάλουν δεσμευτικές προτάσεις για προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής, για να μπορέσει να καλυφθεί το έλλειμμα ισχύος. Για να μην υπάρξει, δηλαδή, ο παραμικρός κίνδυνος να μην μπορεί το ηλεκτρικό σύστημα να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης.

Απευθύνθηκαν η ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της ζήτησαν την άδεια να βγουν σε προσφορές; Από όσα ειπώθηκαν στην Επιτροπή Ενέργειας συνάγεται πως όχι, δεν απευθύνθηκαν στις Βρυξέλλες.

Σε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του στην Επιτροπή Ενέργειας, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ είπε ότι θα ζητήσουμε τη συναίνεση της Κομισιόν αν δεν έρθει το 2028 στη χώρα φυσικό αέριο και αν καθυστερεί η ηλεκτρική διασύνδεση!

Αν όντως η ΡΑΕΚ -και η Κυβέρνηση- έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να συνεχίσουν να κάθονται στα αυγά τους, περιμένοντας τη ΔΕΦΑ και την ΕΤΥΦΑ να τελειώσουν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εργολάβους, με την ελπίδα (ευχή) το τερματικό φυσικού αερίου να ολοκληρωθεί το 2028, ώστε να λειτουργήσει η 6η μονάδα της ΑΗΚ και το εργοστάσιο της PEC, ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΜΕ.

Η ανησυχία πρέπει να είναι μεγαλύτερη μετά τα όσα ειπώθηκαν στην Επιτροπή Ενέργειας. Πολύ μεγαλύτερη.

Αναμέναμε πως η ΡΑΕΚ θα έλεγε στους βουλευτές -και θα δεσμευόταν- πως ήδη ξεκίνησε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τον Μηχανισμό Ισχύος. Ότι ήδη συνεννοήθηκαν με Κομισιόν, ετοιμάστηκαν όροι προσφορών για αναζήτηση νέων μονάδων, εν γνώσει τους, ναι, πως αυτό θα κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Έτσι που τα κάνατε, ΡΑΕΚ και Υπουργείο Ενέργειας, ΔΕΦΑ-ΕΤΥΦΑ και λοιπά, ναι, θα πληρώσουμε πάλι εκατοντάδες εκατομμύρια, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πολύ-πολύ πιο δαπανηρή και καταστροφική θα είναι για την οικονομία και την κοινωνία η έλλειψη επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας το 2029-30, όταν, με δικά σας λόγια, το έλλειμμα ηλεκτρισμού θα είναι 700 μεγαβάτ.

Το παραμύθι με την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό τέλος του 2028 είναι καλό να το εγκαταλείψουν οι αρμόδιοι. Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να έχουμε φυσικό αέριο προς χρήση το 2028. Και μάλλον ούτε το 2029. Φεύγει το ’26 και δεν έχουμε ακόμα λάβει τις αρχικές-αρχικές προτάσεις ενδιαφέροντος για τα έργα στο Βασιλικό.

Όπως εξήγησε στη Βουλή το μέλος της ΡΑΕΚ Άκης Χατζηγεωργίου, ακόμα και όταν τελειώσει το τερματικό και εισαχθεί αέριο, θα χρειαστεί πολύς καιρός για να περάσουν από τα δοκιμαστικά οι γεννήτριες και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το νέο καύσιμο. Συνεπώς, να σταματήσουν τα μισόλογα η ΡΑΕΚ και το Υπουργείο Ενέργειας. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε συνθήκες έλλειψης ηλεκτρισμού. Και δεν μιλάμε για 30-40 μεγαβάτ που καλύπτονται με αποσυνδέσεις μερικών χιλιάδων νοικοκυριών. Μιλούμε για 700 μεγαβάτ. Μιλάμε για επαπειλούμενη καταστροφή της οικονομίας.

Η άμεση -και πραγματική- ενεργοποίηση του Μηχανισμού Ισχύος (που και αυτός χρειάζεται πολύ καιρό, χρόνια, για να αγοραστούν και να εγκατασταθούν νέες γεννήτριες, μετά από διαγωνισμό) πρέπει να γίνει τώρα, έστω. Ήδη καθυστέρησαν και σε αυτό.