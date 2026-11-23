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Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, εμβληματική μορφή σε διεθνές επίπεδο της μάχης κατά της σεξουαλικής βίας, δήλωσε σήμερα πως είναι «βαθιά σοκαρισμένη» και «ταπεινωμένη» από τη χρήση, χωρίς τη συναίνεσή της, φωτογραφιών όπου απεικονίζεται γυμνή, για την προώθηση ενός δοκιμίου, το οποίο επικρίνει το φαινόμενο της ψυχολογικής χειραγώγησης.

H Πελικό είχε καταθέσει δημοσίως για τους βιασμούς που υπέστη από 49 άνδρες, τους οποίους στρατολογούσε ο πρώην σύζυγός της κατά την περίοδο 2011-2020, αφού προηγουμένως τη νάρκωνε χορηγώντας της αγχολυτικά φάρμακα. Ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξη, στην Αβινιόν, στη νότια Γαλλία, έπειτα από μια δίκη που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση.

«Έχω σοκαριστεί βαθιά, καθώς εικόνες που αφορούν την πιο απόλυτα προσωπική και ιδιωτική μου ζωή μπορούν να εκτίθενται και να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε η Ζιζέλ Πελικό, σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Αρνούμαι να μετατραπεί η ιδιωτική μου ζωή σε διαφημιστικό επιχείρημα», συμπλήρωσε.

Προκειμένου να προωθήσει τη δοκίμιο «Emprises, les impasses d’une success story», ο εκδοτικός οίκος Tinbad έστειλε, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Canard enchaîné, σε ορισμένα ΜΜΕ φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου της Ζιζέλ Πελικό, που είχε τραβήξει και γυρίσει ο πρώην σύζυγός της.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν έχει λάβει ούτε το συγκεκριμένο δοκίμιο, το οποίο υπογράφει η ψυχαναλύτρια Σαμπίν Προκορίς, ούτε το σχετικό προωθητικό υλικό.

Σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον ιστότοπό του, ο εκδοτικός οίκος Tinbad ζητάει συγγνώμη, εκφράζει τη λύπη του για μια « «ατυχή επικοινωνιακή διαχείριση», αλλά υποστηρίζει ότι δεν διαβιβάστηκε στον Τύπο «καμία εικόνα βιασμού ούτε κάποιο βίντεο πορνογραφικού χαρακτήρα», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει την αποστολή γυμνών φωτογραφιών.

«Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με την ταπείνωση, την έκθεση και την οδύνη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης!», υπογράμμισε η Πελικό, στις δηλώσεις της στο BFMTV, διαβεβαιώνοντας ότι θα κινήσει «κάθε απαραίτητη νομική διαδικασία σε βάρος του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέως του βιβλίου».

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Σαμπίν Προκορίς παρέπεμψε σε ανακοίνωσή της, στην οποία επιρρίπτει «την πλήρη ευθύνη» στον εκδοτικό της οίκο για την «ακατάλληλη» επικοινωνιακή διαχείριση γύρω από το βιβλίο της, το οποίο, όπως διευκρινίζει, «δεν πραγματεύεται την υπόθεση που έγινε γνωστή ως υπόθεση Πελικό, αλλά την κριτική εξέταση της έννοιας της ψυχολογικής χειραγώγησης».

cnn.gr