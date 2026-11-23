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Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, «Ποιήματα», εκδόσεις Αλμύρα, 2026

Ο Μιχάλης Π. Χριστοφίδης έχει αδιάλειπτη και συνεπή παρουσία στα ποιητικά πράγματα του τόπου μας από το 1986 μετρώντας ήδη οκτώ ποιητικές συλλογές. Το ένατο ποιητικό του βιβλίο, που θα επιχειρήσω στη συνέχεια να παρουσιάσω, αποτελεί μια ανθολόγηση της ποιητικής του διαδρομής από τον ίδιο. Το βιβλίο είναι δίγλωσσο, καθώς όλα τα ποιήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό έχουν μεταφραστεί και στα τουρκικά.

Αναφέρθηκα ήδη στη συνέπεια του Μ.Π.Χρ. και πρέπει να εξηγήσω τι διαλαμβάνει αυτός ο όρος. Η συνέπεια του ποιητή εκφράζεται σε δύο επίπεδα, στο αισθητικό του στίγμα και το στιλ, αλλά και στο νοηματικό φόρτο των στίχων του, στο ιδεολογικό – πολιτικό τους περιεχόμενο. Το αισθητικό του στίγμα, όπως ομοίως και το κοσμοθεωρητικό του υπόβαθρο, έλκουν την καταγωγή τους από τον προοδευτική διανόηση της Αριστεράς, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε πανελλήνιο, αλλά πρωτίστως σε επίπεδο κυπριακής εντοπιότητας.

Η τελευταία, μάλιστα, δεν διαχωρίζεται σε ε/κ και τ/κ χαρακτηριστικά, αλλά εκφράζεται ως ενιαίο και ομοιογενές σύνολο.

Όπως εύστοχα σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο Κύπριος ποιητής Arif Albayrak όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του: «Η ιστορία δεν είναι μόνο οι πολέμοι. Η ιστορία καταγράφεται μέσα από ποιήματα, τραγούδια, ιστορίες, ταινίες και διηγήσεις. Η ποίηση από μόνη της είναι μια ευθύνη, μια στάση ζωής, μια κραυγή». (σελ. 12) Αυτό πράττει, σε όλη του την ποιητική πορεία, και ο Μ.Π.Χρ.

Η ποίησή του είναι αποφθεγματική, μινιμαλιστική, γεμάτη συναισθήματα και οράματα. Δεσπόζουν τα ιδανικά της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της καλοσύνης. Ο Μ.Π.Χρ. γράφει ποιήματα με τη διάρκεια μιας ανάσας, μιας πνοής, ενός αναστεναγμού ή ακόμη – κι αυτό πιο σπάνια – ενός επιφωνήματος χαράς: «Παραμάσκαλα η ποίηση / για το τυπογραφείο. / Κουτσούφλησα. / Σκόρπισε στα πόδια σου». (σελ. 20)

Λακωνικότητα, λιτότητα και απλότητα χαρακτηρίζουν τους στίχους του. Η πληθωρικότητα των μηνυμάτων, των νοημάτων είναι καλά κρυμμένη πίσω από τις λιγοστές γραμμές, τις ελάχιστες λέξεις, μέσα σε πολύ λίγους στίχους: «Μ’ ονόματα μικρά / ονοματίζουμε την ειρήνη μας. / Γιάννης – Neriman, / Μαρία – Ahmet». (σελ. 21)

Ο ποιητής δεν αποκρύβει την αριστεροφροσύνη του. Αντιθέτως, την διακηρύττει, όπως και την περηφάνια του γι’ αυτή. Γράφει ποιήματα μανιφέστα, που δεν διολισθαίνουν όμως στη συνθηματολογία. Κι αυτό διότι διατηρούν ατόφιο το αισθητικό στίγμα της ποιητικής κατάνυξης, της ποιητικής μέθεξης: «Το τρίπτυχο της άνοιξης / δε σηκώνει συμβιβασμούς. / Ένας λαός, μια πατρίδα, ένα Κόμμα». (σελ. 23)

Ο Μ.Π.Χρ. βλέπει την Κύπρο στην ολότητά της, ακέραιη, ενωμένη. Μια Κύπρο ολική και ολοκληρωμένη, στολίδι και παράδεισο για όλους όσοι ποτίζουν τούτη τη γη με τον ιδρώτα τους, για όλους όσοι μπορούν να δουν πίσω από τα διαχωριστικά τείχη, ορατά και αόρατα, πραγματικά ή συναισθηματικά, τείχη της γης και του μπετόν αλλά και της καρδιάς και των παθών της: «Τ΄ ολόγιομο φεγγάρι / δεν ξεκινά απ’ την Λάρνακα για την Αμμόχωστο, / ούτε απ’ την Κερύνεια πηγαίνει για την Πάφο. / Ο ουρανός ακέριος και δικός μας». (σελ. 24)

Ο ποιητής συνδυάζει τα ελπιδοφόρα οράματά του πάντα με τα χρώματα και τα αρώματα της άνοιξης. Η ψυχική ανάταση συνδυάζεται και συνοδεύεται πάντα κι από την ανάταση, την αναγέννηση της φύσης: «Τις στιγμές / που το μπόι της άνοιξης / ξεπερνά το τείχος της διχοτόμησης / μπορείς να δεις στα μάτια / το άλλο μισό του εαυτού σου». (σελ. 29)

Ο Μ.Π.Χρ. ενδιατρίβει και σε ποιήματα ποιητικής, δηλωτικά των θέσεων και των προθέσεων του. Βλέπει την ποίηση ως θεραπαινίδα μεγάλων ιδεών, προπάντων και πρωτίστως της κοινωνικής δικαιοσύνης: «Η βροχή μας / δεν αναγνωρίζει εποχές. / Πέφτει / μόλις φουσκώνουν οι λέξεις, / όπως οι φλέβες στα χέρια μας, / καθώς πολεμάμε το άδικο». (σελ. 30)

Η αδικία τον οπλίζει, τον διεγείρει, τον εξεγείρει, τον επαναστατεί. Η αδικία τον αφυπνίζει, τον εμπνέει, τον οδηγεί στο γράψιμο: «Ακόμα κι όταν φέρνω / ένα κοχύλι στ’ αυτί μου / εκείνο που ακούω / είναι οι φωνές των θαλασσοδαρμένων». (σελ. 44)

Το αέναο, το διαχρονικό, το ανεξίτηλο, άφθαρτο, διαρκές και αιώνιο του παλέματος, της διεκδίκησης, του αγώνα. Σε αυτό πιστεύει και αυτό διεκδικεί ο ποιητής: «Και καθώς μας βαραίνουν παλιές διαδρομές, / καινούργιες καταχτήσεις θα μας δυναμώνουν». (σελ. 46)

Στην ποίηση του Μ.Π.Χρ. υπάρχουν ίχνη διακειμενικότητας με άλλους ποιητές, προγενέστερους και πολύ σπουδαίους. Εντοπίζονται απόηχοι, επιρροές, υποδόριοι, έμμεσοι διάλογοι με τον Γιάννη Ρίτσο, ενδεχομένως μέσον του και με τον Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι. Η μικρή φόρμα των ποιημάτων του δεν συμβάλλει πάντα στην ανάπτυξη αυτής της διακειμενικότητας.

Ίσως αυτή να ήταν πιο ορατή σε εκτενέστερα ποιήματα. Το βέβαιο και ασφαλώς ευχάριστο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια στην ποιητική διαδρομή του Μ.Π.Χρ. Οι προκλήσεις της ζωής και της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας είναι τέτοιες που καθιστούν αναγκαία απαραίτητη και επιβεβλημένη τέτοιας υφής και τέτοιου χαρακτήρα ποίηση.

g.frangos@cytanet.com.cy