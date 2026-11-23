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Συνελήφθη λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, 29χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε στις 29/10/2026 στη Λεμεσό.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα ρολόι χειρός και ένα μικρό πλαστικό κουτί το οποίο περιείχε 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμαντάκια. Ο 29χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την κατοχή τους και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι αυτός διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για ποια υπόθεση συνελήφθη

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο 20χρονος στο ΤΑΕ Λεμεσού, περί τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην περιοχή Αγίας Ζώνης, δύο πρόσωπα που κινούνταν πεζοί στον δρόμο, ανέκοψαν την πορεία του και υπό την απειλή μαχαιριού απαίτησαν να τους παραδώσει τη μοτοσικλέτα του.

Αφού ο 20χρονος αρνήθηκε, ο ένας ύποπτος επιτέθηκε εναντίον του και τον έριξε στο έδαφος, ενώ ο δεύτερος ύποπτος έκλεψε τη μοτοσικλέτα με την οποία τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως, ο πρώτος ύποπτος έκλεψε τα χρήματα που είχε στην κατοχή του ο 20χρονος και τράπηκε σε φυγή πεζός.