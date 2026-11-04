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Θύμα επίθεσης από τέσσερα πρόσωπα έπεσε 27χρονος διανομέας φαγητού στη Λεμεσό, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες τον ανάγκασαν να σταματήσει και επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρήματα, χτυπώντας τον με ρόπαλο και γροθιές.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:20 χθες βράδυ, στην οδό Πάφου στη Λεμεσό, ενώ ο 27χρονος κατευθυνόταν με τη μοτοσικλέτα του για να παραλάβει παραγγελία.

Όπως ανέφερε ο παραπονούμενος, δύο μαύρες μοτοσικλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τέσσερα πρόσωπα, τον προσέγγισαν και τον ανάγκασαν να ακινητοποιηθεί.

Ακολούθως, δύο από τα πρόσωπα απαίτησαν να τους παραδώσει χρήματα, με τον έναν να τον χτυπά με ρόπαλο στο στομάχι και τον δεύτερο να τον γρονθοκοπεί στην πλάτη.

Ο 27χρονος άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης.