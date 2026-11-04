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Το κυπριακό instrumental σχήμα CHUNKY FUNKY συμμετέχει στο 10ο European Jazz Festival, που πραγματοποιείται στο Katara Cultural Village της Ντόχα στο Κατάρ, εκπροσωπώντας την Κύπρο με εμφάνιση στις 5 Νοεμβρίου, από τις 9 έως τις 10μ.μ.

Η συμμετοχή του σχήματος γίνεται κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ που συγκεντρώνει μουσικά σχήματα από ευρωπαϊκές χώρες, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη jazz.

Για τον πιανίστα και συνθέτη Γιώργο Μορφίτη, η φετινή εμφάνιση σηματοδοτεί την επιστροφή του στο Katara, έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή του στο 9ο European Jazz Festival με το MACUMBA, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Αυτή τη φορά, παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της μουσικής του δραστηριότητας, μέσα από το CHUNKY FUNKY.

Το σχήμα κινείται στον χώρο του funk, της jazz fusion και του σύγχρονου groove, με ρεπερτόριο που βασίζεται σε πρωτότυπες συνθέσεις. Ο αυτοσχεδιασμός, η μουσική αλληλεπίδραση και η ρυθμική ενέργεια αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του.

Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν ο Γιώργος Μορφίτης στα πλήκτρα, την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σύνθεση, ο Οδυσσέας Τουμάζου στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Ρόδος Παναγιώτου στα ντραμς.

Η παρουσία του CHUNKY FUNKY στο 10ο European Jazz Festival προσθέτει έναν ακόμη διεθνή σταθμό στη δραστηριότητα του σχήματος, φέρνοντας την πρωτότυπη μουσική δημιουργία της Κύπρου ενώπιον ενός διεθνούς κοινού.

CHUNKY FUNKY | 10th European Jazz Festival/ Katara Cultural Village, Κατάρ/ 5 Νοεμβρίου 2026, 21:00–22:00